Izraelska vojska: Na jugu zemlje presreli smo dron iz Jemena

Vojska je na X-u priopćila da je incident u zračnom prostoru iznad grada Eilata na Crvenom moru gotov, ne navodeći koju skupinu smatra odgovornom za napad dronom. Hutisti, proiranska oružana skupina koja djeluje u Jemenu, u ponedjeljak je preuzela odgovornost za napad na Izrael koji je uključivao nekoliko projektila.

Bio je to prvi izravni napad hutista na Izrael od početka travnja, otprilike otkad je na snagu stupio prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Napad se dogodio nakon najnovije razmjene vatre između Izraela i Irana. Obje zemlje kasnije u ponedjeljak izjavile su da se privremeno suzdržavaju od daljnjih napada.