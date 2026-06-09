Obavijesti

News

Komentari 0
HUTISTI PREUZELI ODGOVORNOST

Izraelska vojska: Na jugu zemlje presreli smo dron iz Jemena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelska vojska: Na jugu zemlje presreli smo dron iz Jemena
Foto: AYAL MARGOLIN

Izraelske zračne snage presrele su dron iz Jemena iznad južnog Izraela, priopćila je vojska rano u utorak

Vojska je na X-u priopćila da je incident u zračnom prostoru iznad grada Eilata na Crvenom moru gotov, ne navodeći koju skupinu smatra odgovornom za napad dronom. Hutisti, proiranska oružana skupina koja djeluje u Jemenu, u ponedjeljak je preuzela odgovornost za napad na Izrael koji je uključivao nekoliko projektila.

Bio je to prvi izravni napad hutista na Izrael od početka travnja, otprilike otkad je na snagu stupio prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Napad se dogodio nakon najnovije razmjene vatre između Izraela i Irana. Obje zemlje kasnije u ponedjeljak izjavile su da se privremeno suzdržavaju od daljnjih napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!
NOVI FEMICID

STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju uhićen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026