Izraelski ambasador za 24sata: Hrvatska je sigurnija nego većina Zapada za Židove, ali opreza nikada dosta

Grozomoran teroristički napad u Australiji opet je u fokus stavio antisemitizam koji sve više eskalira diljem svijeta. Epilog, najmanje 16 mrtvih, uključujući dijete u pokolju tijekom proslave Hanuke kojoj je prisustvovalo otprilike tisuću ljudi. Policija i australske obavještajne agencije proglasile su pokolj terorističkim napadom povezanim s Islamskom državom iako su se spominjali i Sepah i Hezbolah. Australija nije iznimka. I drugi židovski blagdan bio je meta islamizma. Tijekom proslave Jom Kipura, napadnuta je sinagoga u Manchesteru, a troje ljudi je ubijeno, uključujući islamista.

Na našu sreću Hrvatska je sigurnija od zapadnih, multi-kulti država, ali opreza nikada dosta. Veleposlanika Izraela u Hrvatskoj, Garyja Korena smo pitali kako komentira porast antisemitizma zadnjih par godina i kako je svijet došao u situaciju da se broj žrtava Holokausta umanjuje, te kako društvene mreže od mladih stvaraju neke nove Sturmabteilunge.

- Situacija u Hrvatskoj je bolja nego u većini zapadnih zemalja. Međutim, ne smijemo biti nekritični, jer opasnost može doći ne samo od nekih uznemirenih lokalnih pojedinaca, već i izvana. Bilo da se radi o radikalima, islamistima ili marksistima koji traže mete bilo gdje u Europi, ili o onima koji traže načine kako uzdrmati sliku Hrvatske kao zapadne liberalne demokracije koja poštuje sve svoje manjine, među njima i Židove - rekao je gospodin Koren te pohvalio rad hrvatskog političkog vodstva i naših službi.

Zagreb: Izraelski veleposlanik Gary Koren | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Zahvalan sam hrvatskoj vladi, Ministarstvu unutarnjih poslova, policiji i SOA-i. Imamo dobru suradnju koju cijenimo, bilo da se radi o sigurnosnim potrebama veleposlanstva ili židovskih zajednica - zahvalan je izraelski veleposlanik.

Nemoguće je bilo razgovarati bez spominjanja svirepog rata u Gazi u kojem je poginulo najmanje 70.000 ljudi, uključujući 15.000 djece. Postoji narativ koji porast antisemitizma vidi kao reakciju na rat u Gazi kojeg je Neovisna Međunarodna komisija za istragu UN-a proglasila genocidom. Izraelci takav stav s aksiomatski odbijaju.

- Ovog tjedna Izrael je u svom glavnom gradu Jeruzalemu domaćin plenarne konferencije IHRA-e (Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust) čiji je zadatak jačanje obrazovanja, sjećanja i istraživanja Holokausta diljem svijeta, a istovremeno i borba protiv antisemitizma. Nema sumnje da će se na konferenciji temeljito raspravljati o gnusnom terorističkom napadu islamista u Sydneyu, kao izravnoj posljedici porasta antisemitizma na Zapadu, a posebno o tome kako povezati obveze država članica IHRA-e koje su (kao i Hrvatska) usvojile IHRA-inu radnu definiciju antisemitizma i potrebne korake koje treba poduzeti kako bi se spriječilo bilo kakvo nasilje nad židovskim zajednicama, njezinim članovima i institucijama. To zahtijeva hrabre i dosljedne pravne mjere i provedbu istih. Po tom pitanju gotovo ništa nije učinjeno u Australiji ili npr. Velikoj Britaniji gdje se na blagdan Jom Kipur dogodio još jedan teroristički napad na židovske vjernike u sinagogi u Manchesteru. Isto vrijedi i za gotovo svaku drugu zemlju na Zapadu, bilo zbog nekritičkog inzistiranja na slobodi govora i demonstracija, straha od optužbi za islamofobiju ili tromosti. Čak i nakon ponovljenih upozorenja Izraela - rekao nam je Gary Koren.

Zagreb: Izraelski veleposlanik Gary Koren | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za porast antisemitizma krivce vidi u svojevrsnom 'koktelu' islamista i marksista, točnije progresivne ljevice.

- Neviđeni savez takozvane progresivne ljevice i islamista u reakciji na događaje i manipulaciji činjenicama o ratu koji je Izrael bio prisiljen voditi protiv islamističkih terorističkih organizacija u Gazi, Hamasa i PIJ-a (Palestinskog islamskog džihada) nakon barbarskih zločina koje su počinili, doveo je do ovog neviđenog porasta antisemitizma. Ljevičari osporavaju pravo Izraela da postoji kao nacionalna država židovskog naroda u domovini svojih predaka, dok islamisti pozivaju na uništenje Izraela. Dovoljno je vidjeti snimke njihovih zajedničkih nesmetanih demonstracija na kojima su istaknute ne samo palestinske zastave, već i crne zastave ISIS-a te crvene komunističke zastave; na istim se protestima u posljednje dvije godine uzvikivalo "od rijeke do mora" – što izravno implicira da palestinska država treba biti uspostavljena na teritoriju Države Izrael, a ne uz Izrael (prema rješenju "dvije države za dva naroda") – i "globalizirajte Intifadu", a čiji smo rezultat vidjeli u Sydneyu. To ubija Židove posvuda - uvjeren je predstavnik Države Izrael u Hrvatskoj.

Složio se s našom konstatacijom da zagovaranje uspostave Palestine nije aksiomatski antisemitizam i da borba za Palestinu ne znači nužno i borbu protiv Izraela, ali tu se više radi o iznimkama nego o pravilu, govori nam Koren.

- Prosvjedi diljem svijeta za uspostavu Palestinske države nisu nužno antisemitski, ali većina njih nažalost jest, jer ne osuđuju Hamas, njegov program uništenja Izraela i njegove zločine 7. listopada. Već sam spomenuo slogane koji se koriste na velikoj većini ovih prosvjeda. Izrael očekuje da osobe koje simpatiziraju palestinske težnje za uspostavom države i koje uistinu nisu antisemiti također pozivaju protiv terorizma i podrže jedini način rješavanja ovog stoljetnog sukoba u izravnim pregovorima s Izraelom (poput onih koji su se dogodili u prošlosti, ali su tragično propali zbog tvrdoglavog odbijanja palestinskog vodstva u to vrijeme) - rezonira veleposlanik Koren.

U kakofoniji i fertutmi sadržaja na društvenim mrežama, gdje Muskov AI govori da bi se Hitler najbolje pobrinuo za Židove, gdje su instagram Reelsi prepuni sadržaja o židovskim sivim eminencijama, globalnoj vladi i velikoj zavjeri, nalaze se mladi ljudi koji se indoktriniraju mržnjom. Duhovni vođe i portparoli su im ekipa poput Nicka Fuentesa, Alexa Jonesa i drugih.

- Samo se obrazovanjem i poštivanjem drugih, u ovom slučaju židovske nacije, njezine religije i njezinog doprinosa ljudskoj civilizaciji, povijesnih i suvremenih (u znanosti, medicini, inovacijama, umjetnost itd.) možemo boriti protiv neznanja, ljubomore i mržnje. Važno je učenje o povijesti židovskog naroda, njihovim stoljetnim, nepokolebljivim nadama i molitvama za povratak u svoju povijesnu domovinu (što i jesti značenje cionizma!); učenje o progonima Židova koji su kulminirali Holokaustom. Valja biti svjestan da je Država Izrael jedina demokracija na Bliskom istoku, uspješno liberalno gospodarstvo, koje ne pokreću prirodni resursi već kontinuirana i dokazana težnja za izvrsnošću u znanosti i tehnologiji te revolucionarnim inovacijama, dok prerano priznata palestinska država lako može postati još jedan propali, korumpirani teroristički entitet. Potrebno je imati sposobnost odvajanja legitimnog suosjećanja prema palestinskoj patnji od odgovornosti islamističkih terorista koji su izravno odgovorni za ovaj rat, smrti i bijedu. I na kraju, ali ništa manje važno, moramo naučiti mlade da prepoznaju dezinformacijske kampanje, lažne vijesti i maliciozne laži koje se uglavnom šire društvenim mrežama od stvarnosti na terenu - zaključio je gospodin Koren.