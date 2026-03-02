VIDEO Američki vojni avioni u Kuvajtu srušeni 'prijateljskom vatrom'! Spasili članove posade

Kuvajtsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je objavilo kako su tri američka vojna aviona srušena u Kuvajtu. Dodali su kako su posade aviona spašene, uzrok incidenata nije odmah bio otkriven. Pojavila se i snimka pada jednog američkog vojnog aviona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:30 Avion se strmoglavo srušio u Kuvajtu dok se iranski napadi nastavljaju | Video: 24sata/reuters

Iz Američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) sad su objavili kako su avioni, koji su letjeli kao podrška u sklopu operacije "Epic fury" usmjerene protiv Irana, srušeni prijateljskom vatrom, piše BBC.

