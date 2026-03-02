Obavijesti

News

Komentari 4
KAOS NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Američki vojni avioni u Kuvajtu srušeni 'prijateljskom vatrom'! Spasili članove posade

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Američki vojni avioni u Kuvajtu srušeni 'prijateljskom vatrom'! Spasili članove posade
Foto: 24sata

Iz Američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) sad su objavili kako su avioni, koji su letjeli kao podrška u sklopu operacije "Epic fury" usmjerene protiv Irana, srušeni prijateljskom vatrom, piše BBC.

Admiral

Kuvajtsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je objavilo kako su tri američka vojna aviona srušena u Kuvajtu. Dodali su kako su posade aviona spašene, uzrok incidenata nije odmah bio otkriven. Pojavila se i snimka pada jednog američkog vojnog aviona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Avion se strmoglavo srušio u Kuvajtu dok se iranski napadi nastavljaju 00:30
Avion se strmoglavo srušio u Kuvajtu dok se iranski napadi nastavljaju | Video: 24sata/reuters

Uskoro opširnije...

Komentari 4
