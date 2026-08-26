Izraelski ekstremist uništio palestinski spomenik. Nasilje nad Palestincima sve gore

Zastupnik krajnje desnice u izraelskom parlamentu, Zvi Sukkot, snimljen je kako maljem uništava palestinski spomenik u okupiranoj Zapadnoj obali, i to pod pratnjom vojske. Incident je izazvao oštre osude Palestinaca, ali i diljem političkog spektra u Izraelu.

🚨🇮🇱🇵🇸 WATCH: Far-right Israeli MP Zvi Sukkot SMASHED a Palestinian memorial near Nablus with a SLEDGEHAMMER as Israeli soldiers stood by...



Sukkot is a prominent West Bank settler from the Yitzhar settlement, known for his ultranationalist views.



A rundown of SOME of his past… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 25, 2026

Video snimka prikazuje Zvija Sukkota, člana krajnje desne stranke Vjerski cionizam, kako s još nekoliko osoba udara kameni spomenik u palestinskom selu Madama, južno od Nablusa. Sukkot, koji ima povijest provokativnih protupalestinskih djela, opravdao je svoj čin tvrdnjom da spomenik veliča terorizam.

​- Ovo je nešto što ne možemo ostaviti da stoji ovdje, jer svako mjesto koje veliča terorizam, moramo ga ukloniti - rekao je Sukkot na snimci.

Rami Nasar, načelnik seoskog vijeća u Madami, objasnio je da je spomenik podignut 2008. godine u sjećanje na Palestince ubijene u bitci kod Karameha, cjelodnevnom vojnom sukobu između izraelskih snaga te snaga PLO-a i Jordana 1968. godine. Spomenik je također posvećen Palestincima ubijenima u prvoj i drugoj intifadi. Nasar je naglasio kako je namjera bila odati počast svima koji su stradali u sukobu s Izraelom, bez obzira na njihovu političku pripadnost.

Uništavanje pod vojnom pratnjom

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da su njihovi vojnici bili prisutni tijekom incidenta. Vojska je navela da je odobrila Sukkotu "obilazak spomenika" na tom području i pružala mu osiguranje. Međutim, IDF tvrdi da su on i ostali sudionici djelovali "prijevarno i bez odobrenja" kada su počeli s uništavanjem.

Prema službenom priopćenju, vojnici su na kraju zaustavili Sukkota i ispratili njegovu skupinu iz Madame nakon što su o incidentu izvijestili svoje zapovjednike. U nizu prethodnih incidenata koji su uključivali nasilje doseljenika, vojnici su bili snimljeni kako stoje po strani bez intervencije, što je izazvalo brojne kritike.

Sve gora situacija

Incident je dodatno podigao napetosti na Zapadnoj obali, gdje su sve učestaliji napadi kolonizatora na Palestince posljednjih mjeseci izazvali međunarodnu osudu, kako je izvijestio BBC. Samo selo Madama već je bilo meta nekoliko napada doseljenika iz obližnjeg naselja Yitzhar, poznatog po nasilnim stanovnicima, gdje živi i sam Sukkot.

Ovaj događaj događa se u kontekstu značajnog porasta nasilja. Prema izvješćima organizacija za ljudska prava, u prvoj polovici 2026. godine zabilježen je porast od 63 posto u "nacionalističkim zločinima" koje su počinili ekstremistički kolonizatori u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.