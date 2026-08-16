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PORAST NAPADA

Papa traži prekid nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali

Piše HINA,
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Papa traži prekid nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
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Vatikan već dugo podržava ideju o budućoj palestinskoj državi koju je dosad priznalo više od 150 od 193 država članica UN-a, a obuhvaća Pojas Gaze i Zapadnu obalu, uključujući i Istočni Jeruzalem.

Papa Lav u nedjelju je pozvao na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali usred porasta napada militantnih doseljenika i opsade sela Kusra na tom teritoriju.

"Ponavljam poziv na prekid opetovanog nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na Zapadnoj obali", rekao je Papa, ne spomenuvši konkretne sukobe ili napade.

"Hitno tražim od međunarodne zajednice da poduzme mjere kako bi se potaknulo rješenje dviju država, za pravedan i trajan mir", dodao je Papa nakon podnevne molitve u svojoj rezidenciji Castel Gandolfu.

Vatikan već dugo podržava ideju o budućoj palestinskoj državi koju je dosad priznalo više od 150 od 193 država članica UN-a, a obuhvaća Pojas Gaze i Zapadnu obalu, uključujući i Istočni Jeruzalem.

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Desničarska koalicijska vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nadzire masovnu izgradnju naselja na Zapadnoj obali. Ministar financija Bezalel Smotrich kaže da je cilj takve izgradnje zatrti bilo kakvu zamisao o palestinskoj državi.

Ujedinjeni narodi i većina vlada smatraju da su, sukladno međunarodnom pravu koje se odnosi na vojnu okupaciju, izgrađena naselja ilegalna.

Izrael je Zapadnu obalu zauzeo u ratu 1967.

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