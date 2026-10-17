Izraelski kolonizatori napali i kamenovali europske diplomate

Europski diplomati bili su među onima koje su u subotu napali izraelski kolonizatori na Zapadnoj obali, dok su ekstremisti upadali u palestinske gradove i otvarali vatru na berače maslina diljem tog područja, piše Times of Israel.

BREAKING: Masked Israeli "settlers" attacked a convoy of European diplomats from France, Belgium and Poland during an olive harvest visit to the Christian Palestinian village of Taybeh, near Ramallah. Seven settlers on ATVs surrounded the vehicles, demanded IDs, threw stones and smashed the window of a Belgian consulate car. — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Prema palestinskim medijima, tijekom dana u odvojenim napadima na Zapadnoj obali ranjena su tri Palestinca. Osim toga, kolonizatori su navodno tijekom upada na jednu farmu noževima nasmrt izboli dvadesetak ovaca u palestinskom vlasništvu.

Incidenti su se dogodili u vrijeme pojačanih napetosti diljem Zapadne obale tijekom godišnje berbe maslina, razdoblja u kojemu se često bilježi porast ionako gotovo svakodnevnih napada ekstremističkih izraelskih kolonizatora na Palestince.

U jednom od incidenata u subotu izraelski Židovi napali su vozila u vlasništvu diplomata iz Francuske, Belgije i Poljske u selu Taybehu, tijekom diplomatskog posjeta organiziranog povodom berbe maslina na tom području.