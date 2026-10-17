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ZAPADNA OBALA

Izraelski kolonizatori napali i kamenovali europske diplomate

Piše Filip Sulimanec,
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Izraelski kolonizatori napali i kamenovali europske diplomate
Foto: X/Screenshoot
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U jednom od incidenata u subotu izraelski Židovi napali su vozila u vlasništvu diplomata iz Francuske, Belgije i Poljske u selu Taybehu

Europski diplomati bili su među onima koje su u subotu napali izraelski kolonizatori na Zapadnoj obali, dok su ekstremisti upadali u palestinske gradove i otvarali vatru na berače maslina diljem tog područja, piše Times of Israel.

Prema palestinskim medijima, tijekom dana u odvojenim napadima na Zapadnoj obali ranjena su tri Palestinca. Osim toga, kolonizatori su navodno tijekom upada na jednu farmu noževima nasmrt izboli dvadesetak ovaca u palestinskom vlasništvu.

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Incidenti su se dogodili u vrijeme pojačanih napetosti diljem Zapadne obale tijekom godišnje berbe maslina, razdoblja u kojemu se često bilježi porast ionako gotovo svakodnevnih napada ekstremističkih izraelskih kolonizatora na Palestince.

U jednom od incidenata u subotu izraelski Židovi napali su vozila u vlasništvu diplomata iz Francuske, Belgije i Poljske u selu Taybehu, tijekom diplomatskog posjeta organiziranog povodom berbe maslina na tom području.

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