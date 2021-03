Vrlo je teško u ovome trenutku predvidjeti što će s pandemijom biti ovog ljeta ili jeseni, no Izrael zna da mora biti spreman, i bit će spreman, za sve moguće ‘nastavke’ ove priče. Sad raspolažemo podacima koji kažu da je cjepivo djelotvorno i protiv novih varijanti virusa, to se istraživanjima pokazalo točnim, ali se moramo spremiti i za mogući slučaj kampanje revakcinacije stanovništva ako ona bude potrebna. Tako nam u ekskluzivnom razgovoru za tjednik Express kaže prof. dr. Ran Balicer, jedan od najvažnijih ljudi izraelskog zdravstva, sustava u kojem je od 20. prosinca barem jednom dozom cijepljeno 55 posto stanovnika.

Najbolji su po tome u svijetu, daleko prednjače pred ostalima. S prof. dr. Balicerom razgovaramo o tome kako im je to uspjelo, odnosno kako su, prije svega, u tako kratkom vremenu Izraelce uspjeli privoljeti da se cijepe. O tome kako su uspjeli nabaviti toliko cjepiva, za razliku od EU koja muku muči u nabavci, dr. Balicer ne želi pričati. On je, kaže nam, liječnik i znanstvenik, i s kupnjom, kao ni cijenom cjepiva za Izrael, nije imao veze.

POGLEDAJTE VIDEO: Korona bukti BiH

Balicer je liječnik specijalist javnozdravstvene medicine i istraživač, direktor Istraživačkog instituta Clalit i prvi čovjek planiranja zdravstvene politike u Clalitu - najvećoj, od ukupno četiri izraelske zdravstvene osiguravajuće organizacije. Izrael ima nešto više od devet milijuna stanovnika, a gotovo ih je četiri milijuna osigurano preko Clalita, koji osniva i gradi svoje ustanove - ima 14 velikih bolnica, 1300 ambulanti i klinika, brine o zdravstvenoj mreži uzduž i poprijeko države.

Svaki Izraelac mora biti član nekog od četiri osiguravajuća društva, i zdravstveni doprinos plaća razmjerno svojim primanjima. No svi dobiju potpuno jednaku zdravstvenu uslugu. Tamošnji je zdravstveni sustav digitaliziran preko 20 godina, i jako uhodan, što je zapravo Izraelu i pomoglo da od Pfizera dobije tolike količine cjepiva, dostatne da se u malo vremena cijepi toliko ljudi, starijih od 16. Cjepivo su platili puno više nego ostali, 23 naspram 12 eura po dozi, koliko plaća EU, ali su se i obavezali Pfizeru na redovito dostavljane podataka o broju cijepljenih i zaraženih, kao i drugih, anonimnih podataka o pacijentima.

Dosad su već dobili osam milijuna doza, kaže nam prof.dr. Balicer, a upotrijebili ih kod pet milijuna ljudi. Cijepljena im je velika većina starijih od 60 godina, zdravstveni i drugi radnici najizloženiji zarazi, a zahvaljujući digitaliziranom sustavu neupotrijebljeno im je ostalo manje od jedan posto dobivenih doza.





- Jako nam je malo doza propalo, na terenu smo vrlo agilni. Ako bi pri kraju dana bilo viška, cjepivo je dobio tko god je htio iz prioritetne skupine, i svaka je doza našla svoje rame, ističe Balicer. Da, jer će u Izraelu obiteljskom liječniku sustav u sekundi, kad shvati da ima dozu viška, dati adrese i telefonske brojeve mjestu cijepljenja najbližih pacijenata iz iste skupine prioriteta. Obiteljski liječnici su, međutim, i u kampanji koja je prethodila cijepljenju bili vrlo važna karika jer su nazivali svoje pacijente i razgovarali s njima o dobrobitima cijepljenja. Kampanja je bila sveobuhvatna, medijska, ali i ovakva neposredna, u kojoj su liječnici, kojima njihovi pacijenti vjeruju, odigrali značajnu ulogu. Kako su Izraelci tad, već u prosincu, kad im je počelo cijepljenje, u tako velikom broju prihvatili cjepivo, pitamo dr. Balicera, čovjeka odgovornog za strateško planiranje i razvoj inovativnih rješenja na razini cijelog Clalita. Kako nam, ukratko, odgovara, država je dala sve od sebe da ljudima predoči znanstvene činjenice o virusu, bolesti koju on izaziva, i dobrobitima cjepiva, a Izraelci u znanost vjeruju. Nikakvo čudo, kad samo unatrag 55 godina broje 12 “nobelovaca” u znanosti, i ulažu velika sredstva ne samo u zdravstvo nego i u školstvo.

Na nekoliko smo načina, velikom kampanjom, ljudima poručivali da je cjepivo sigurno i efikasno. Važne javne ličnosti, donositelji odluka, istraživači i ‘opinion makeri’ su cijepljeni odmah na početku. Drugo, potpuno smo transparentno javnosti predočili znanstvene činjenice o virusu, bolesti i cijepljenju, što znanstveno znamo, ali smo otvoreno rekli i što sve još ne znamo. Treće, važna je bila suradnja s različitim zajednicama različitih razmišljanja. Puno smo razgovarali i radili s predstavnicima tih zajednica, primjerice unutar ortodoksne židovske zajednice - i ja sam u tome sudjelovao te smo došli do točke u kojoj su svi on prihvatili to da je cjepivo sigurno i efikasno te spoznaje prenosili dalje unutar svoje zajednice, otkriva prof.dr. Balicer tajnu izraelskog uspjeha.

Dakle, osnova joj je bila vjera u znanost i ono što znanstvenici govore. Nisu se pretvarali, pritom, da znaju baš sve, ili nagađali, nego su ljudima na najrazumljiviji mogući način, pa čak i od vrata do vrata, objašnjavali kako će ih samo cjepivo vratiti u koliko-toliko normalan prijašnji život, ali, prije svega, zaštititi od najtežih simptoma Covid-19, i fatalnog ishoda. Malo po malo, povjerenje je raslo i unutar društvenih skupina koje s cjepivom nisu bile baš pomirene, primjerice među ortodoksnim vjernicima, kao i među mladima. Doze se u Izraelu ne baca, svaka - kako kaže profesor javnoga zdravstva na Sveučilištu Ben-Gurion - nađe svoje rame. O tome gdje smo, eventualno, mi ostali pogriješili, kaže, ne bi razgovarao, to nije u njegovoj domeni i sferi odlučivanja.

Žele kolektivni imunitet od 95%

Izrael će cjepivo nesmetano dobivati dok ne postigne kolektivni imunitet od 95 posto, što je puno više od cilja ostatka svijeta, koji se nada da će do jeseni - kombinacijom prebolijevanja i cijepljenja, postići imunitet od oko 70 posto. Bit će veliki uspjeh ako do ljeta uspijemo imunizirati i polovicu stanovništva, pa tako i u Hrvatskoj do početka turističke sezone.



Najnovija istraživanja, koja su Izraelci objavili, pokazuju velike efekte cijepljenja, pa čak i u slučaju mutiranih varijanti virusa. Zato prof. Balicer ističe kako su u slučaju mutacija zasad sigurni s postojećim cjepivima, a bude li potrebe, odnosno promijeni li se virus u tolikoj mjeri, cjepiva će mu se prilagoditi, i nije isključena niti revakcinacija već cijepljenog stanovništva.

Izraelska kontrolna studija, objavljena krajem veljače u New England Journal of Medicine, usporedila je, u broj, 596. 618 cijepljenih Izraelaca, s istom tolikom grupom necijepljenih, pri čemu su ispitanici bili usklađeni po dobi i spolu, starosti i ostalim parametrima. Ustanovljeno je kako su dvije doze mRNA cjepiva smanjile broj simptomatskih slučajeva korone za 94 posto, hospitalizaciju za 87 posto, a teški Covid za 92 posto. Dr. Balicer je senior autor te studije, i kaže kako njeni rezultati uvjerljivo pokazuju da je cjepivo visokoučinkovito protiv simptomatskog Covid-19 tjedan dana nakon primljene druge doze.

Istraživanje je obuhvatilo ishode kroz tri perioda - razdoblje od 14. do 20. dana od primljene prve doze cjepiva; od 21. do 27. dana poslije prve doze te sedmi dan nakon druge. U Izraelu se druga doza daje 21. dan nakon prve, kakva je i preporuka proizvođača. Studija je provođena od 20. prosinca, kad je cijepljenje kod njih krenulo, do 1. veljače, vremenski se poklopivši s tamošnjim trećim, i zapravo najvećim valom zaraze.

- Cijepljene i necijepljene ispitanike smo poravnali po dobi i spolu, mobilnosti, komorbiditetima, svemu, kako bi usporedba bila što bolja, i rezultati što vjerodostojniji, kaže prof. Balicer. Studija sugerira i to da je Pfizerovo cjepivo učinkovito protiv britanske, B.1.1.7 varijante SARS-CoV-2 virusa jer je tijekom promatranog perioda 80 posto izoliranog virusa bilo te varijante. Nema, međutim, informacije o učinkovitosti na južnoafričku mutaciju, budući da je ona u tom periodu u Izraelu bila rijetka. Konačno, studija je pokazala da je cjepivo podjednako učinkovito i za starije od 70, kao i za mlađe grupe.

Uvode 'zeleni bedž'

Nakon trećeg vala, a time i trećeg lockdowna, Izrael polako opušta svoje epidemiološke mjere - prvo su bile otvorene škole, teretane, sinagoge i razna druga mjesta, početkom ovoga tjedna su proradili i kafići i restorani, sale za događanja, koji ne smiju napuniti više od 75 posto svojega kapaciteta. No važnije je da smiju primiti samo do pet posto onih koji su preboljeli Covid, ostalo isključivo goste koji su cijepljeni i drugom dozom.

Izrael je uveo, naime, “zeleni bedž”, mobilnu aplikaciju koja samo cijepljenima, i djelomično onima koji su se oporavili od Covida, dozvoljava normalniji nastavak života.



- Na takva se mjesta može s dokazom, a to je aplikacija koja pokazuje ‘zeleni bedž’, da. Ista je aplikacija i za one koji su preboljeli Covid, potvrđuje nam dr. Balicer, dodajući kako, bez obzira na imunitet, ljudi i na tim mjestima moraju poštovati epidemiološke mjere, razmak prije svega. Činjenica je, naime, da se i cijepljeni možemo zaraziti, makar, kako su pokazala istraživanja, daleko teže nego kao necijepljeni, a iako su šanse da se razbolimo male, virus možemo prenijeti dalje. Maske i udaljenost svijetu će trebati, dakle, dok god kombinacijom cijepljenja i prebolijevanja ne postignemo kolektivni imunitet. Istraživanja provedena u siječnju među stotinjak svjetskih imunologa i virologa pokazala su da oni vjeruju kako će korona, poput prehlade i gripe, postati endemski virus. Vraćat će nam se, i vjerojatno ćemo, kao kod gripe, morati stalno prilagođavati cjepivo, bit će i teško bolesnih kao i preminulih, no sve u, epidemiološki, granicama “normale”. Jako su male šanse da virus nestane, ali nam maske i distanca jednoga dana neće trebati.

Stečenog imuniteta nemamo, jer je virus nov, i naši mu se imuniteti dosad nisu morali opirati pa nemamo niti stečenu otpornost na njega. To će s vremenom biti promijenjeno, što virus duže bude među nama. Neki, primjerice, nikad nisu imali gripu, neki se vrlo rijetko i prehlade, a u prosjeku imunitet na prehladu traje deset mjeseci. Za koronu se vjeruje, što nije potpuno ispitano, da imunitet nakon preboljenja traje oko šest mjeseci, a nakon cijepljenja to još nije potpuno poznato, tek će vrijeme pokazati. Zanimljivo, no čak i nakon toliko cijepljenja, pitamo prof. Balicera, stopa smrtnosti zbog Covid-19 je u Izraelu tek nešto manja nego u Hrvatskoj, koja ima daleko manje cijepljenih.



- Prošlog smo tjedna još uvijek imali nekoliko stotina ljudi s teškim simptomima, a 95 posto tih ozbiljnih bolesti je bilo kod ljudi koji ili nisu bili cijepljeni, ili su se zarazili prije nego što su cijepljenjem stekli zaštitu, što je sedam dana nakon druge doze. Samo pet posto teško bolesnih prošloga tjedna su bili ljudi koji su se zarazili nakon sedmog dana primljene druge doze, pojašnjava prof. Balicer. To je u skladu s onim što je pokazala i velika studija provedena na gotovo 1,2 milijuna cijepljenih i necijepljenih Izraelaca.

Zanimalo nas je i zbog čega Izrael - makar je barem jednu dozu tamo primilo pet milijuna ljudi - tako polako i oprezno popušta svoje mjere, na što profesor odgovara kako moraju biti na velikom oprezu jer je još uvijek velik udio onih koji nisu u potpunosti zaštićeni - to su sva djeca i dio starijih, kao i velik dio onih koji su primili samo jednu dozu, odnosno i oni kod kojih još nije prošlo dovoljno vremena od druge doze, barem tjedan dana, kad se stvori i imunitet. Da li bi bilo dobro, u nedostatku cjepiva u EU, ljude procijepiti barem s jednom dozom, također nas je zanimalo, pogotovo u svjetlu najave u Hrvatskoj da će se one koji su Covid preboljeli cijepiti tako.



- Pfizer i Moderna traže dvije doze i mi smo odlučili to slijediti, svakome dati dvije doze. Prva doza daje samo djelomičnu zaštitu, ne znam kakvi bi nam podaci bili da nismo davali i drugu, ističe dr. Balicer.

Što se pak najavljenog izraelskog lijeka za Covid tiče, on je u kliničkom ispitivanju, i preuranjeno je govoriti o tome kad bi mogao biti na tržištu, kaže. Izraelci su prije mjesec dana predstavili svoj EXO-CD24, lijek koji se inhalira direktno u pluća najteže oboljelih, a koji je pokazao značajna poboljšanja pacijenata već nakon samo pet dana. Od 30 ispitanik na respiratorima svi su ozdravili, poboljšanja su bila očigledna vrlo rano.