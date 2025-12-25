Obavijesti

I U SLUČAJU MIROVNOG PLANA

Izraelski ministar obrane: 'Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelski ministar obrane: 'Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze'
Foto: RONEN ZVULUN

Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, rekao je u četvrtak izraelski ministar obrane Israel Katz

"Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar pojasa postojat će znatno sigurnosno područje", rekao je Katz tijekom konferencije koju su organizirale novine Makor Rishon koje podržavaju doseljenike.

Dodao je da bi to ostalo tako čak i u slučaju prijelaza na drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa i razoružanja Hamasa.

Sigurnosna zona bi se protezala unutar Gaze, a u sjevernom dijelu obalnog pojasa mogle bi se stvoriti izraelske doseljeničke jezgre koje bi štitile sigurnosnu zonu.

NAJSTROŽA KAZNA Iran pogubio muškarca osuđenog da je špijunirao za Izrael i Mossad
Iran pogubio muškarca osuđenog da je špijunirao za Izrael i Mossad

Katz, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, time je ponovno proturječio elementima Trumpovog mirovnog plana, koji predviđa postupno povlačenje svih izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Iako se nakon kritika sličnih izjava izrečenih u utorak činilo da ih Katz povlači, u četvrtak je na konferenciji rekao: "Vozim unatrag samo u automobilu."

