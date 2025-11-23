Izraelski napad u Bejrutu ubio zapovjednika Hezbolaha!

Izrael je izvijestio da je u nedjelju u napadu na južno predgrađe Bejruta ubijen vojni zapovjednik Hezbolaha, a meta napada bila je stambena zgrada u gusto naseljenom naselju, pri čemu je, po informacijama libanonskih vlasti poginulo i petero ljudi. Riječ je o najviše rangiranom dužnosniku Hezbolaha ubijenom nakon završetka rata između proiranskog pokreta i Izraela prije gotovo godinu dana.

Izraelska je vojska u nedjelju navečer objavila da je u tom petom napadu na južni dio grada od početka primirja, gdje se nalazi uporište Hezbolaha, ubila Haithama Alija Tabatabaija, koji se smatra "šefom stožera" Hezbolaha.

Izvor blizak Hezbolahu potvrdio je AFP-u informaciju o njegovoj smrti. Tabatabai je promaknut u vojnog zapovjednika Hezbolaha nakon smrti najviših vojnih čelnika pokreta u vrijeme rata s Izraelom.

Napad se dogodio samo tjedan dana prije planiranog posjeta pape Lava XIV. Libanonu 30. studenog.

U gusto naseljenoj četvrti koja je bila meta napada, u udaru su pogođeni treći i četvrti kat deveterokatnice, a ispred zgrade je izgorjelo nekoliko automobila, objavio je AFP-ov novinar s mjesta događaja.

Po podacima libanonskog ministarstva zdravstva pritom je ubijeno petero ljudi, a 28 ih je ranjeno.