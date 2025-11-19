U izraelskim napadima u Gazi ubijeno barem 25 Palestinaca!

Najmanje 25 Palestinaca poginulo je u novom valu izraelskih napada širom Pojasa Gaze, objavilo je Ministarstvo zdravstva pod kontrolom Hamasa. Među stradalima su žena i djevojčica, koje su se nalazile u zgradi Ministarstva vjerskih poslova u četvrti Zeitoun u istočnom dijelu grada Gaze, kada je objekt teško oštećen.

Napadi su uslijedili samo dan nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a podržalo američki mirovni plan predsjednika Donalda Trumpa, zamišljen kao okvir za okončanje dvogodišnjeg rata. U trenucima kada se očekivalo učvršćivanje primirja, na terenu je ponovno eskaliralo nasilje.

Prema glasnogovorniku Civilne zaštite Mahmoudu Bassalu, izraelska vojska izvela je kombinirane udare iz zraka, dronovima i topništvom na više lokacija u gradu Gazi i Khan Younisu, ubrzo nakon zalaska sunca u srijedu. Spasioci su iz ruševina u Zeitounu izvlačili preživjele i stradale, a objavljeni snimci pokazuju dramatične scene potrage ispod urušenih stropova. Novinska agencija Anadolu objavila je fotografije tijela troje djece pronađene na istom mjestu.

Nasilje se proširilo i na druge dijelove grada. Na raskrižju Shejaiya, na glavnoj prometnici Salah al-Din, dron je pogodio skupinu civila, pri čemu je jedna osoba poginula, a više ih je ranjeno. U istoj četvrti, tenkovska granata pogodila je kuću obitelji Balboul, usmrtivši jednog člana.

U Khan Younisu, troje ljudi izgubilo je život u napadu na sportski klub u sklopu UNRWA-e, gdje su se nalazile skupine mještana.

Izraelske obrambene snage priopćile su da su napadi odgovor na pucnjavu pripadnika Hamasa prema izraelskim vojnicima u Khan Younisu, što nazivaju kršenjem pet tjedana starog primirja. U objašnjenju se navodi da je riječ o ciljanju „terorističkih položaja Hamasa“.

Izraelska javna televizija Kan prenijela je tvrdnje sigurnosnih izvora da su među metama bili zapovjednik bataljuna Zeitoun Brigada Izz al-Din al-Qassam te čelnik pomorskih snaga Hamasa.

UN-ovo vijeće je ranije odobrilo formiranje prijelaznog upravnog tijela – Odbora za mir – kojim bi predsjedao Donald Trump te osnivanje privremene međunarodne stabilizacijske misije zadužene za nadzor postupne demilitarizacije Gaze. Američki predsjednik rezoluciju je nazvao „povijesnim trenutkom“.

Hamas je u svom odgovoru poručio da se neće razoružati bez uspostave palestinske države, a Izrael je ponovio da neće zaustaviti operacije dok Hamas ne prestane biti prijetnja.

Izraelska ofenziva u Gazi pokrenuta je nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba odvedena kao talac. Od tada je, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva, život izgubilo najmanje 69.500 Palestinaca, uključujući 280 tijekom aktualnog primirja.