Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON NAPADA

Cijene plina skočile za 43 posto u danu, najviše od 2023. godine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Cijene plina skočile za 43 posto u danu, najviše od 2023. godine
Foto: Alexander Manzyuk

Nakon obustave LNG-a u Kataru i napada na energetske pogone, Europa strepi od nove energetske krize

Admiral

Cijene plina u Europi snažno su porasle i u utorak, dosegnuvši najvišu razinu od početka 2023. godine nakon odluke plinskog diva QatarEnergyja o obustavi proizvodnje ukapljenog plina (LNG) u uvjetima sukoba na Bliskom istoku.  Megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je oko podneva na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 63,8 eura i bio je skuplji za otprilike 43 posto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine.  Od završetka trgovine na kraju prošlog tjedna cijena mu je više nego udvostručena i trenutno je na najvišoj razinu od početka 2023. godine, pokazuju podaci TTF-a. 

Cijene su poskočile nakon subotnjeg izraelsko-američkog napada na Iran. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i američke baze u nizu zemalja uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina.

ŠTO KAŽU STRUČNJACI Čeka li nas nova inflacija? Nafta i plin idu gore, Europa bi mogla na kraju najviše ispaštati
Čeka li nas nova inflacija? Nafta i plin idu gore, Europa bi mogla na kraju najviše ispaštati

Dodatni poticaj cijenama bila je u ponedjeljak odluka QatarEnergyja o obustavi proizvodnje LNG-a, zbog, kako su naveli u priopćenju, "vojnih napada" na pogone u industrijskim gradovima Ras Laffanu i Mesaieedu. 

Uprava ne navodi kada bi pogoni trebali ponovo krenuti s radom.

Neimenovani upućeni izvor rekao je za Reuters da će kompanija objaviti 'višu silu, što značilo da kupcima ne može isporučiti plin prema ugovorenim uvjetima. 

NORMALIZACIJA Iranski plin ponovo stiže u Irak
Iranski plin ponovo stiže u Irak

Katarsko ministarstvo obrane izvijestilo je o upadu dva drona lansirana iz Irana, dodajući da su im mete bili spremnik za vodu u sastavu elektrane u Mesaieedu i energetski objekt u vlasništvu QatarEnergyja u Ras Laffanu.

Katar proizvodi otprilike petinu svjetskog ukapljenog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih svjetskih izvoznika, iza SAD-a. Čak 82 posto katarskog plina kupuju klijenti iz Azije koji će sada krenuti u utrku za pošiljke iz drugih izvora, a rezultat će biti narušena ravnoteža u nabavi u Europi i Aziji, objašnjavaju analitičari.

NESTABILNO TRŽIŠTE Eurosuper 95 skuplji nego u zadnjih godinu dana: Zbog tjesnaca već skočile cijene
Eurosuper 95 skuplji nego u zadnjih godinu dana: Zbog tjesnaca već skočile cijene

EU je u međuvremenu obustavila uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG-a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD-a, Katara i Norveške.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Pokopali iransku djecu
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Pokopali iransku djecu

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je
IZVLAČILI GA VATROGASCI

Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je

Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026