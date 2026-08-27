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'PSIHOTIČNA EPIZODA'

Izraelski sud oslobodio čovjeka koji je brutalno napao časnu u Jeruzalemu: Ide na psihijatriju

Piše 24sata,
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Izraelski sud oslobodio čovjeka koji je brutalno napao časnu u Jeruzalemu: Ide na psihijatriju
Foto: twitter
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Snimka napada izazvala je ogorčenje javnosti. Na njoj se vidi kako Schreiber gura časnu sestru, koja potom udara glavom o kameni blok, a zatim je udara nogom. Časna sestra zadobila je ozljede lica i noge

Izraelski sud oslobodio je Židova koji je u travnju napao francusku časnu sestru u jeruzalemskom Starom gradu, a napad je zabilježila nadzorna kamera i izazvao brojne osude. Jeruzalemski prekršajni sud zaključio je da je Yona Schreiber (36) u trenutku napada bio u psihotičnoj epizodi te da nije kazneno odgovoran za svoje postupke. Sud je naredio njegovo smještanje u psihijatrijsku bolnicu na razdoblje do šest godina, piše BBC.

Snimka napada izazvala je ogorčenje javnosti. Na njoj se vidi kako Schreiber gura časnu sestru, koja potom udara glavom o kameni blok, a zatim je udara nogom. Časna sestra zadobila je ozljede lica i noge.

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Schreiber je bio optužen za napad motiviran neprijateljstvom prema pripadnicima određene vjerske skupine. No psihijatar okruga u izvješću je naveo da je u vrijeme napada bio u psihotičnom stanju i da zbog svojeg psihičkog stanja nije sposoban odgovarati pred sudom.

Tužiteljstvo je prihvatilo nalaz psihijatra te zatražilo da Schreiber bude oslobođen optužbe i upućen na liječenje u psihijatrijsku ustanovu. Sudac Ofir Tishler rekao je da je Schreiber napao časnu sestru, ali ga je zbog njegova psihičkog stanja ipak oslobodio kaznene odgovornosti.

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Napad je osudila i Francuska. Francuski konzulat u Jeruzalemu tada je poručio da snažno osuđuje Schreiberovu agresiju. Ravnatelj Francuske biblijske i arheološke škole, u kojoj časna sestra radi kao istraživačica, napad je nazvao "činom sektaškog nasilja".

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova također je osudilo incident, nazvavši ga sramotnim činom koji je u suprotnosti s vrijednostima poštovanja, suživota i vjerskih sloboda.

Slučaj je dodatno privukao pozornost zbog sve češćih incidenata usmjerenih protiv kršćanskih svećenika i hodočasnika u Starom gradu. Iako je fizički napad ove vrste neuobičajen, posljednjih godina zabilježeni su brojni slučajevi u kojima su religiozni Židovi pljuvali ili se agresivno ponašali prema osobama koje nose kršćansku odjeću ili vjerske simbole.

Foto: twitter

Zabilježeni su i slučajevi vandaliziranja crkvene imovine, kao i sporovi povezani s preuzimanjem crkvene imovine od strane doseljenika. Crkveni čelnici optužuju Izrael za pokušaje promjene postojećeg statusa quo, odnosno dugogodišnjih dogovora o vlasništvu i odgovornostima na svetim mjestima.

Izvješće Rossing Centera iz 2025. godine, organizacije sa sjedištem u Jeruzalemu koja se bavi međuvjerskim odnosima, upozorilo je na "nedavni porast otvorenog neprijateljstva prema kršćanstvu". Autori ga povezuju s produbljivanjem društvene polarizacije i jačanjem ultranacionalističkih političkih trendova.

Uz korištenje AI-ja*

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