U zgaženoj Gazi ili bilo gdje drugdje. Kao što ni drugi turisti ne nose teret odgovornosti za politike svojih država kad slobodno putuju svijetom
KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+
Izraelski turisti nisu odgovorni za politiku svoje vlade
Čitanje članka: 1 min
Gadno je kad širenje političkih sukoba, u prostor naše svakodnevice, pretvara ljude u dežurne krivce zbog kontroverznih odluka države iz koje dolaze. Današnji brojni globalni konflikti lako postaju alibi za diskriminaciju i nasilje prema pojedincima posve neovisno o njihovoj osobnoj odgovornosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku