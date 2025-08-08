Obavijesti

KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Izraelski turisti nisu odgovorni za politiku svoje vlade

Piše Igor Alborghetti,
Izraelski turisti nisu odgovorni za politiku svoje vlade
Foto: Ammar Awad

U zgaženoj Gazi ili bilo gdje drugdje. Kao što ni drugi turisti ne nose teret odgovornosti za politike svojih država kad slobodno putuju svijetom

Gadno je kad širenje političkih sukoba, u prostor naše svakodnevice, pretvara ljude u dežurne krivce zbog kontroverznih odluka države iz koje dolaze. Današnji brojni globalni konflikti lako postaju alibi za diskriminaciju i nasilje prema pojedincima posve neovisno o njihovoj osobnoj odgovornosti.

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'
MALO SU SE ZABUNILI

Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'

Aeroklub je pripremio 5500 mjesta za parkiranje vozila. Krenula je lažna priča da je sve puno...
Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH
POGINUTA OPTUŽNICA

Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH

Osumnjičenog su 17. veljače uhitili policijski službenici kod Prnjavora. Podignuta je optužnica da je na podmukao način ubio supurug i sina

