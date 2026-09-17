Veleposlanik Amdur, iskusni karijerni diplomat koji je na početku mandata u Republici Hrvatskoj, zahvalio je na prijemu i istaknuo važnost kontinuiranog dijaloga s medijima...
UPOZNALI NAČIN RADA
Izraelsko izaslanstvo posjetilo je sjedište Styrije u Zagrebu
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Veleposlanik Nissan Amdur, otpravnik poslova u veleposlanstvu Izraela u Hrvatskoj, u četvrtak je posjetio redakcije 24sata i Večernjeg lista u Zagrebu.
Vodeći ljudi 24sata predstavili su način rada redakcije, razvoj digitalnih formata i pristup izvještavanju o domaćim i svjetskim događajima.
Tijekom posjeta razgovaralo se o aktualnim međunarodnim temama, odnosima Hrvatske i Izraela te ulozi medija u pravodobnom, točnom i odgovornom informiranju javnosti.
Veleposlanik Amdur, iskusni karijerni diplomat koji je na početku mandata u Republici Hrvatskoj, zahvalio je na prijemu i istaknuo važnost kontinuiranog dijaloga s medijima.
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