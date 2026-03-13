Izvanredna sjednica Hrvatskog skijaškog saveza! Uskok ih provjerava, zamračili su lovu?

Policija je po nalogu Uskoka ušla u Hrvatski skijaški savez. Kako neslužbeno doznaje 24sata, prije nekoliko tjedana, dok su još trajale Zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo, carinski službenici su zaustavili glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza, Nenada Erora, koji je u tom trenutku u automobilu imao poveći iznos neprijavljene gotovine. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o oko 120.000 eura. Uz novac, tu je navodno bio i popis kome gotovina ide, a novac je navodno vozio Davoru Raosu, tajniku Saveza. Nakon toga je na vrata Saveza pokucala i policija po nalogu Uskoka te izuzela potrebnu dokumentaciju. O upadanju Uskoka u savez prvi je doznao Dnevno.hr.

Neslužbeno doznajemo da nije zaustavljen u Hrvatskoj, a iz Slovenije policija za 24sata kaže da ni oni nisu imali postupanja koja odgovaraju Erorovu zaustavljanju. Ostaju još samo Italija, gdje su se igre održavale, te Austrija. Međutim, austrijska policija i carina nemaju službene informacije da su zaustavili u veljači Hrvata s većim iznosom. Italija je tijekom ZOI-ja pojačala kontrolu. Kako kažu, čak 800 poreznih policajaca bilo je na terenu. I njima smo poslali upit da nam potvrde jesu li zaustavili Erora, no do kraja ovoga izdanja novina nisu nam odgovorili.

Glasnogovornik saveza Nenad Eror nosio je novac. |

Od izvora bliskog HSS-u saznajemo kako je pod izvidima i Vedran Pavlek, dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza. Međutim, on sebi bliskim ljudima navodno tvrdi da je ovo podmetanje od suparničke struje iz Saveza. Kruže priče i o izvanrednoj skupštini Saveza koja se održala u zadnjih mjesec dana i na kojoj je smijenjeno nekoliko ljudi iz vrha Saveza. Poslali smo im upit, objavit ćemo odgovor kad ga dobijemo.

Još je sve u fazi izvida, pa je neobično da je policijska aktivnost dospjela u javnost tako brzo. Više ljudi iz Saveza nam je potvrdilo da se istražuje jesu li sponzorstva dijelom išla na račun Saveza, a dijelom u gotovini, te jesu li isplate zaposlenima i suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun. Konkretno, navodno su sporne dnevnice i tekući troškovi skijaša. Tu je i opcija da je novac izvučen lažnim fakturama i poreznim malverzacijama pa podignut s bankomata, kako to obično biva u ovakvim istragama. Kad se pročulo da su pod istragom, dio bivših članova je 24sata javio da se to tako radi godinama i da za to svi znaju, ali dosad se nije reagiralo.

U fokus su došli i Pavlekovi poslovni izleti. Naime, on je vlasnik tvrtke na Ibizi, CASA BUGANVILIA, koja u svojem vlasništvu ima i nekretninu u ovoj meki za bogataše i turiste. Tvrtka se bavi kupovinom, prodajom, uređenjem i iznajmljivanjem nekretnina za turističke namjene.

Postoji sumnja da su novac navodno izvlačili preko tvrtke u Austriji. Doznali smo i da je u 17 sati na rasporedu izvanredna sjednica Nadzornog odbora Hrvatskog skijaškog saveza zbog istrage, jer do objave u medijima navodno nisu za nju znali.

Međutim, doznajemo da je Pavleku sugerirano da sam da ostavku sa svih funkcija i vrati se u Hrvatsku s odmora. U sportskim krugovima kruži priča da je Savez kroz godine oštećen za više milijuna eura, ali u poslovnim knjigama nema manjka većeg od 100 eura. Štoviše, godišnji prihodi im variraju između 4 i 6 milijuna eura, a rashodi u zadnje dvije godine su veći od prihoda u prosjeku za 80 eura.