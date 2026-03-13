MULJALI S GOTOVINOM?

Izvanredna sjednica Hrvatskog skijaškog saveza! Uskok ih provjerava, zamračili su lovu?

Piše Laura Šiprak, Marta Divjak,
Izvanredna sjednica Hrvatskog skijaškog saveza! Uskok ih provjerava, zamračili su lovu?
Istraga je krenula zbog pronalaska 120.000 eura kod glasnogovornika Erora • Sve je u fazi izvida i nitko nije uhićen • Direktoru Saveza Pavleku sugerirano da odstupi

Policija je po nalogu Uskoka ušla u Hrvatski skijaški savez. Kako neslužbeno doznaje 24sata, prije nekoliko tjedana, dok su još trajale Zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo, carinski službenici su zaustavili glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza, Nenada Erora, koji je u tom trenutku u automobilu imao poveći iznos neprijavljene gotovine. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o oko 120.000 eura. Uz novac, tu je navodno bio i popis kome gotovina ide, a novac je navodno vozio Davoru Raosu, tajniku Saveza. Nakon toga je na vrata Saveza pokucala i policija po nalogu Uskoka te izuzela potrebnu dokumentaciju. O upadanju Uskoka u savez prvi je doznao Dnevno.hr.

Neslužbeno doznajemo da nije zaustavljen u Hrvatskoj, a iz Slovenije policija za 24sata kaže da ni oni nisu imali postupanja koja odgovaraju Erorovu zaustavljanju. Ostaju još samo Italija, gdje su se igre održavale, te Austrija. Međutim, austrijska policija i carina nemaju službene informacije da su zaustavili u veljači Hrvata s većim iznosom. Italija je tijekom ZOI-ja pojačala kontrolu. Kako kažu, čak 800 poreznih policajaca bilo je na terenu. I njima smo poslali upit da nam potvrde jesu li zaustavili Erora, no do kraja ovoga izdanja novina nisu nam odgovorili.

Od izvora bliskog HSS-u saznajemo kako je pod izvidima i Vedran Pavlek, dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza. Međutim, on sebi bliskim ljudima navodno tvrdi da je ovo podmetanje od suparničke struje iz Saveza. Kruže priče i o izvanrednoj skupštini Saveza koja se održala u zadnjih mjesec dana i na kojoj je smijenjeno nekoliko ljudi iz vrha Saveza. Poslali smo im upit, objavit ćemo odgovor kad ga dobijemo.

Još je sve u fazi izvida, pa je neobično da je policijska aktivnost dospjela u javnost tako brzo. Više ljudi iz Saveza nam je potvrdilo da se istražuje jesu li sponzorstva dijelom išla na račun Saveza, a dijelom u gotovini, te jesu li isplate zaposlenima i suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun. Konkretno, navodno su sporne dnevnice i tekući troškovi skijaša. Tu je i opcija da je novac izvučen lažnim fakturama i poreznim malverzacijama pa podignut s bankomata, kako to obično biva u ovakvim istragama. Kad se pročulo da su pod istragom, dio bivših članova je 24sata javio da se to tako radi godinama i da za to svi znaju, ali dosad se nije reagiralo.

DRAMA U SAVEZU USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?
USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?

U fokus su došli i Pavlekovi poslovni izleti. Naime, on je vlasnik tvrtke na Ibizi, CASA BUGANVILIA, koja u svojem vlasništvu ima i nekretninu u ovoj meki za bogataše i turiste. Tvrtka se bavi kupovinom, prodajom, uređenjem i iznajmljivanjem nekretnina za turističke namjene.

Postoji sumnja da su novac navodno izvlačili preko tvrtke u Austriji. Doznali smo i da je u 17 sati na rasporedu izvanredna sjednica Nadzornog odbora Hrvatskog skijaškog saveza zbog istrage, jer do objave u medijima navodno nisu za nju znali.

Međutim, doznajemo da je Pavleku sugerirano da sam da ostavku sa svih funkcija i vrati se u Hrvatsku s odmora. U sportskim krugovima kruži priča da je Savez kroz godine oštećen za više milijuna eura, ali u poslovnim knjigama nema manjka većeg od 100 eura. Štoviše, godišnji prihodi im variraju između 4 i 6 milijuna eura, a rashodi u zadnje dvije godine su veći od prihoda u prosjeku za 80 eura.

Komentari 16
