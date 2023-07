'Izvanredno je stanje, a HDZ se ponaša kao da se ništa ne događa. Na potezu je Milanović'

Poštovani građani i građanke Hrvatske, vama se obraćamo. Mi saborski zastupnici smo odlučili pokazati naše duboko neslaganje s vladajućima i time da odemo pakirati kupaće gaće i peraje u trenutku kada imamo evidentno nefunkcionalno pravosuđe nakon sedam tjedana štrajka i plinsku aferu. Tražimo izvanrednu sjednicu Sabora jer smatramo našom dužnošću o ovim pitanjima razgovarati, poručio je Davorko Vidović u ime Socijaldemokrata nakon što se cjelokupna oporba - i lijeva i desna - ujedinila i napustila sabornicu za vrijeme glasanja posljednjeg dana zasjedanja Sabora.

Oporba je zajedničkom akcijom opetovala da zahtijevaju sazivanje izvanredne sjednice, no kako su vladajući opet odbili, u daljnjem radu nisu htjeli sudjelovati. Ne žele ići na dvomjesečni odmor dok državu trese plinska afera u kojoj još nema odgovornih, ali i dok je, još važnije, pravosuđe u blokadi. Nalazimo se, složni su svi, u izvanrednoj situaciji.

'Država gori, a HDZ se pravi da se ništa ne događa'

- Mi u ovom trenutku imamo dvije krize - nefunkcionalno pravosuđe i izvršnu vlast koja je do vrata ukopana u pljački HEP-a i plina, pljački koju će platiti svi građani. Imamo Vladu koja šalje specijalnu policiju na radnice. To je realnost Hrvatske danas, 14. srpnja 2023. godine. I umjesto da o tome razgovaramo, vladajući, HDZ i Plenković misle da će sve to moći potrpati pod tepih time što će Sabor otići na godišnji odmor. E, pa neće. Nećemo dopustiti da se o ovim stvarima ne raspravlja i da se tisućama, prije svega, radnicama u pravosuđu oduzima plaća,a da ovdje u Saboru nitko o tome ne govori. Zato ne možemo nastaviti sudjelovati u ovoj sjednici gdje država gori, a HDZ se pravi da se ništa ne događa - naglasio je šef SDP-a Peđa Grbin.

POGLEDAJTE VIDEO: JANDROKOVIĆ IZBACIO BULJA SA SEDNICE

Nastavak rada zahtijevaju odmah od ponedjeljka.

- Cijela opozicija se zajednički dogovorila da tražimo izvanrednu sjednicu s dvije točke, a to su razrješenje svih odgovornih osoba u aferi "plin za cent" te okončanje krize u pravosuđu jer smatramo da se pod hitno treba dogovoriti s radnicama i radnicima u pravosuđu kako bi im se osigurale primjerene plaće i kako bi se vratili na posao. Trenutačno živimo u zemlji u kojoj se ne može sudski provesti od obične kupoprodaje stana do administriranja uhidbenih naloga. Svi znamo da situacija u kojoj pravosuđe sada ne funkcionira ide u korist samo i isključivo onima koje to pravosuđe treba progoniti, a to su oni koji su vezani uz HDZ i njihove afere - poručila je predsjednica Zeleno-lijevog kluba, Sandra Benčić.

Izuzetno je bitno da se ne ode na stanku od dva mjeseca s pravosuđem koje ne funkcionira i energetskim tržištem koje se potkrada, dodala je.

- Ovo je apel svim trima granama vlasti, svima koji su izabrani na funkcije javne vlasti, a to je sigurno i predsjednik Republike - rekla je na pitanje je li to poziv predsjedniku Zoranu Milanoviću da sazove sjednicu.

Vladajući nemaju potrebe raspravljati o plinskoj aferi jer to za njih i nije afera, kaže u ime Kluba Fokusa i nezavisnih Damir Bajs.

- Međutim, činjenice su potpuno drugačije i uvjeren sam da će uskoro netko ipak morati odgovarati jer šteta, ne za HEP, nego za građane postoji. Pitanje je za vladajuće i Jandrokovića zašto ne žele sazvati sjednicu kad imamo i blokadu pravosuđa. Vrijeme je da se radi ljeti i da kada građani pitaju gdje smo mi budemo na radnom mjestu u sabornici - rekao je.

'Država je paralizirana, Malenica i Plenković cipelare pravosudne djelatnike, izvanredna je situacija i na potezu je predsjednik Milanović'

Država je paralizirana, naglasio je i zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar.

- Ovo danas nam je pokazalo jednu nevjerojatnu omertu unutar vladajućeg bloka, zakon straha i interesa, koji koči ovu državu i ne dozvoljava joj da ide jedan jedini korak naprijed. Da je itko u tom vladajućem bloku imao imalo srca i obraza, danas bi se digao, prešao na našu stranu i rekao da će nam potpisati zahtjev. Oni to, naravno, nisu učinili jer po njima je u ovoj državi sve normalno. Najavljujemo rad svih oporbenih klubova i tijekom ljetne stanke - kazao je, a zastupnica Kluba HSS-a i RF-a Katarina Peović upozorila da nikada nismo imali situaciju u kojoj se pravosuđe u potpunosti blokira.

- Svjedočimo kako Malenica i Plenković cipelare službenike i namještenike na sudovima i, ne samo da im neće povećati plaću iako su sucima nakon samo par dana bijelog štrajka dali veću povišicu nego što neki od tih službenika imaju plaću, već su donijeli i nevjerojatnu odluku da neće platiti niti dane u štrajku. Interventna policija koja je jučer čuvala Plenkovića i Vladu od tih radnica je uistinu alarm na uzbunu - istaknula je.

HDZ je danas opet demonstrirao da je uzurpirao državu, naglasila je zastupnica Centra Dalija Orešković.

- Nije samo u blokadi pravosuđe, u blokadi je očito i zakonodavna vlast. Po Ustavu, Sabor kao predstavničko tijelo građana, ima dužnost i ustavnu obavezu nadzirati izvršnu vlast pa je samim time u HDZ-ovoj obavezi da kontrolira svoje ministre, državne tvrtke u koje su zaposjeli svoje jatake i jarane i sve ostale regulatorne agencije, a time što su se pozvali na famoznih 76 ruku priznali su da su ukinuli ustavnu podjelu i odgovornost državnih vlasti, temelje države, a time i samu državu. Na potezu je predsjednik Republike jer ovakvom usuglašenom zahtjevu svih Klubova i stranaka opozicije on ne može reći ne - poručila je.

U ovoj zemlji, nažalost, ne smrdi samo po plinu, smrdi nešto mnogo više, dodao je IDS-ov Emil Daus.

- Ako 40-ak dana štrajka službenika u pravosuđu nije dovoljan razlog, ako ovo što smo jučer do gotovo 23 sata slušali na Odboru nije razlog za izvanrednu sjednicu, onda ja stvarno ne znam što je - rekao je.

'Ulazimo u jednu turbulentnu fazu i moramo nastaviti zasjedati, a ne dva mjeseca otići na plaćeni odmor dok nam u državi gori'

Most i Suverenisti su također napustili sjednicu, no nisu stajali na saborskim stepenicama zajedno s ostatkom oporbe.

- Hrvatska se mjesecima nalazi u jednoj izvanrednoj situaciji. U zadnjih nekoliko mjeseci imamo razne afere u koje su uključeni državni dužnosnici ili osobe koje su postavljene od Andreja Plenkovića. Sve je počelo s aferom INA, gdje je isparilo milijardu kuna, pa smo imali aferu u Hrvatskim šumama, imamo najnoviju aferu HEP, a vrlo vjerojatno ćemo imati i aferu Hrvatske pošte i paketomata. U koju god državnu tvrtku zagrebete, imate aferu. I zato je vrijeme za izvanrednu sjednicu Sabora. To što su kolege iz HDZ-a uplatile ljetovanje, to je njihov problem. Moramo zbog javnosti biti prisutni ovdje, ako treba i cijelo ljeto. Kolega Troskot je svoju plaću zaradio, ali i plaću svih saborskih zastupnika u cijelom mandatu jer je spriječio daljnju pljačku i uništavanje HEP-a - kazao je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček obrušivši se pri tom na Domovinski pokret.

- Ne znam što se događa s kolegama iz DP-a, jedan dio je davao izjavu s kolegama iz lijeve oporbe, a drugi dio je sjedio u sabornici s vladajućom većinom. Jesu li oni oporba ili većina? To je jedina politička opcija koja je jasno stala na stranu krupnog kapitala u ovoj HEP aferi - dodao je.

Na pitanje zašto i oni nisu bili s ostatkom oporbe, Pavliček je rekao da su Most i Suverenisti sklopili predizbornu koaliciju i da tako nastupaju.

- Ništa to ne znači da smo mi razjedinjeni, svi pušemo u isti rog, borimo se protiv korupcije i pljačke - dodao je.

Ova golema afera u HEP-a samo je vrh ledene sante, kazao je Nino Raspudić.

- Pazite, nije Troskot dobio nikakve tajne podatke, čovjek je samo marljivo radio, pregledao sve što je javno dostupno, zbrojio dva i dva, postavio javna pitanja i pokrenuo lavinu. Zamislite koji je kriminal u HEP-u, ali i drugim javnim poduzećima, kada se ovakva stvar otkrije na temelju samo javno dostupnih podataka, što je tek ispod površine - rekao je naglasivši kako je niz razloga za izvanrednom sjednicom, među kojima je, dakako, najvažniji štrajk pravosudnih djelatnica.

- Namjerno kažem djelatnica jer su 87 posto žene, koje su sramotno potplaćene. Najduži štrajk u povijesti koji ulazi u drugi mjesec i u takvoj situaciji blokade pravosuđa i gdje imamo golemu aferu, kao i neustavan prijedlog izbornog zakona, ulazimo u jednu turbulentnu fazu sa svih strana i mi kao izabrani narodni zastupnici moramo nastaviti zasjedati, a ne dva mjeseca otići na plaćeni odmor dok nam u državi gori - rekao je.