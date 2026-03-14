Izvlačio se na operaciju žuči: Sutkinja ne vjeruje Pozderu da je prebolestan za zatvor

Saša Pozder, drugoosuđeni u aferi Mikroskopi, dobio je već dvije odgode za odsluženje zatvorske kazne od dvije godine i devet mjeseci iza rešetaka, na koju je sam pristao. Zadnju odgodu odobrio je sudac Županijskog suda u Šibeniku, na četiri mjeseca, prema dokumentaciji KBC Zvezdara u Beogradu. Po toj odluci, Pozder se treba javiti u Remetinec 23. travnja.

Odgodu je dobio zbog operacije žuči, jer mu se, kako su tvrdili stanje naglo pogoršalo pa je operacija zakazana odmah 10. veljače. Ipak, ta je operacija odgođena, a Pozder je snimljen na utakmici KK Crvena zvezda protiv KK Bayern Münchena. Da mu više ni pravosuđe ne vjeruje, vidi se u upravo objavljenoj odbijenici molbe za odgodu zatvorske kazne, a koja je donesena prije zadnje odgode. Sutkinja, naime, u dokumentu navodi kako "ovo vijeće primjećuje da se sva liječnička dokumentacija koju osuđenik dostavlja uz molbe za odgodu izvršavanja kazne zatvora odnosi na razdoblje nakon što je presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora postala pravomoćna i tijekom postupka upućivanja osuđenika na izvršavanje kazne zatvora"

- Bilo bi interesantno znati kakvo je zdravstveno stanje osuđenika bilo prije tog razdoblja, odnosno korespondira li njegovo zdravstveno stanje, prema medicinskoj dokumentaciji koju dostavlja uz molbe, s time što prema navedenoj pravomoćnoj presudi treba ići na izvršavanje kazne zatvora u trajanju od dvije godine i devet mjeseci - navodi se.

Tek treba vidjeti hoće li Pozder i njegovi odvjetnici tražiti nove odgode za zatvor.