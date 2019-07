Izvor iz HDZ-a: Kuščević mora otići iz Vlade, prevelik je uteg

- Pozicija ministra uprave Lovre Kuščevića postala je apsolutno neodrživa. Potpuno se slažem s porukom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović da Kuščević iz moralnih razloga mora napustiti Vladu. Ako on ima obraz kao đon ili mu nedostaje pameti da sam da ostavku, onda ga premijer Andrej Plenković mora izbaciti iz Vlade - rekao je za Jutarnji list visoki izvor iz HDZ-a.

Njegovu ostavku jučer je zatražio i HNS, ali, bez obzira na ishod, zasad ne planiraju izaći iz vladajuće koalicije:

- Bilo bi neozbiljno izaći iz koalicije uoči hrvatskog predsjedanja EU i to bez konkretnog povoda. Uz to, odluku o izlasku HNS-a iz vladajuće koalicije donosi Središnji odbor stranke, a on se nakon jučerašnje sjednice u Sv. Martinu na Muri više neće sastajati do kraja ljeta. Sljedeća sjednica bit će najranije u rujnu - rekao je jučer, nakon Štromarova obraćanja novinarima, istaknuti član te stranke.

Podsjetimo, ministar graditeljstva i prostornog uređenja i član HNS-a Predrag Štromar jučer je u Svetom Martinu na Muri, iznio je zaključke Predsjedništva stranke u kojima je jasno kako će od premijera zatražiti smjenu ministra uprave Lovre Kuščevića:

- Ne tražimo njegovu kaznenu odgovornost, to rade nadležna tijela, ali iz svega što se vidi, najvjerojatnije je koristio politički utjecaj zbog osobne koristi i to je za nas neprihvatljivo. Siguran sam da će biti dovoljno političke mudrosti da se povuče pravi potez. Drago mi je da su predsjednica i Darinko Kosor prihvatili našu inicijativu za smjenu, rekao je Štromar i dodao:

- Siguran sam da će biti dovoljno političke mudrosti u koaliciji, nećemo trebati raspravljati o potpisima. Što se tiče Kuščevića, koristio je politički utjecaj za svoju osobnu korist. To se vidi iz svih medijskih natpisa. Tražit će se da ne bude više član Vlade, rekao je Štromar.