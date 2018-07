Izvor iz SDP-a: 'Bero će otići prije EU izbora, milom ili silom'

Izbor Ranka Ostojića za šefa SDP-a Splitsko-dalmatinske županije dodatno je zakomplicirao situaciju u vrhu stranke s obzirom na to da je riječ o još jednom glasnom kritičaru lika i djela Davora Bernardića.

Njegova pobjeda upućuje na to da predsjednik stranke rapidno gubi podršku na terenu, što je posebno nezgodno u trenutku kada su dvije velike županijske organizacije, krapinsko-zagorska i zagrebačka, osporile odluku kojom je Glavni odbor stranke sa svih dužnosti suspendirao njihove čelnike Sinišu Hajdaša Dončića i Mihaela Zmajlovića. Zbog toga se postavilo pitanje mogućeg raspuštanja dviju neposlušnih organizacija, no prema reakcijama iz Bernardićeva kruga, čini se kako taj scenarij, koji bi značio i raskol u stranci, ipak nije izgledan.

"Sve je moguće, pa i to da netko predloži raspuštanje, ali ja to neću podržati i uvjeren sam da ne bi prošlo", kazao je član Predsjedništva SDP-a blizak Bernardiću za Večernji list.

On smatra kako nema ni posebnog razloga za raspuštanje organizacija koje se, kaže, nisu žalile na to što su Hajdaš Dončić i Zmajlović suspendirani iz Predsjedništva SDP-a, nego na suspenziju s dužnosti na županijskoj razini jer takvu odluku mogu donijeti samo oni koji su ih izabrali za svoje predsjednike.

- Svatko može pokrenuti žalbeni postupak, pa tako i ove organizacije, i to nije sporno ni protustatutarno. Ne moramo svi isto misliti, a je li odluka o suspenzijama bila u skladu sa statutom stranke, ocijenit će Statutarna komisija i u tome ne vidim ništa sporno - kaže.

Iako neposluh cijelih organizacija prema stranačkom vodstvu vrlo lako može dovesti do situacije u kojoj bi vrh stranke bio prisiljen sankcionirati ih, što bi u ovom slučaju značilo raskol u SDP-u, u kojem bi stranka mogla izgubiti i većini svojih zastupnika u Saboru, u Bernardićevu krugu uvjereni su kako je još uvijek moguće “spustiti loptu”. Pritom se nimalo ne kaju zbog odluke o suspenziji četvorice “pobunjenika”, Hajdaša Dončića, Zmajlovića, Peđe Grbina i Vedrana Babića, iz Predsjedništva ni s drugih funkcija. Tumače kako su takve sankcije zapravo bile iznuđene i ponavljaju da su protivničkom klanu u više navrata nudili primirje, što ovi nisu htjeli prihvatiti.

U Bernardićevu krugu svjesni su i kako izbor predsjednika baš i nije bio najsretniji za SDP i kako Bernardić više ne može povratiti ugled među članstvom i biračima, zbog čega su ga, tvrde, već dugo spremni smijeniti, ali ne onako kako je to pokušalo 90 SDP-ovaca, među kojima je i polovica SDP-ovih načelnika i gradonačelnika, kao i dvije trećine kluba zastupnika, dakle peticijom kojom se tražio njegov odlazak.

- Problem Bernardića ostao je otvoren, mi ga ne osporavamo, mi ćemo ga i riješiti - kaže sugovornik Večernjeg lista i tvrdi da se s Bernardićem o tome već razgovaralo, da će on otići s funkcije predsjednika vrlo skoro i da ne postoji ni najmanja šansa da kao šef SDP-a dočeka euroizbore iduće godine.

- Može se otići milom ili silom - kaže izvor na pitanje što ako Bernardić na to jednostavno ne pristane. Tumači kako šef SDP-a ne može opstati bez podrške u Glavnom odboru, koji mu njegovi pokrovitelji u svakom trenutku mogu uskratiti. No, veliko je pitanje kako bi ta ekipa Glavnom odboru objasnila smjenu Bernardića nakon što je sa svih funkcija suspendirala dužnosnike koji su tražili to isto.