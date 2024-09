'Izvršni odbor Dinama bio je tek paravan. Zdravko je bio glavni'

U nastavku suđenja Zdravku i Zoranu Mamiću te ostalima u aferi Dinamo na Županijskom sudu u Osijeku saslušani su novi svjedoci. Prvi je na klupu za svjedoke sjeo Krešimir Landeka iz Zagreba koji je svjedočio o svom poslovnom odnosu s optuženim Igorom Krotom.

- Mamića nikada nisam u životu sreo, niti ikoga od njegove obitelji. Pozvan sam 2017. godine od strane USKOK-a na saslušanje tijekom istražnom postupka gdje su me pitali pitanja koja su mi bila u potpunosti nejasna. Kasnije sam shvatio da to ima veze s mojom tvrtkom koju sam otvorio 2007. godine s poslovnim prijateljem. Firmu nikada nismo koristili za poslovanje, nikada nije bilo nikakvih novčanih transfera preko nje. Otvorili smo ju preko odvjetničkog ureda Igora Krote koji je tada radio te poslove. Otvorio ju je na Cipru, mislim. Nakon nekog vremena, također 2007. godine, odlučio sam zatvoriti tu firmu. Krota ju je zatvorio,.bar mi je tako rekao, i to mi je naplatio. U istrazi sam saznao da ju ipak nije zatvorio nego je čak poslovao preko nje. Bio sam šokiran pa sam ga odmah nakon saslušanja u istrazi nazvao i tražio susret. Pitao sam ga što se to dogodilo s mojom firmom, a on se pokušavao opravdati govoreći da on nema ništa s time, da poslove nije radio on i što ja znam. Rekao sam mu da ne želim imati ništa s time, da sam uredno platio i otvaranje i zatvaranje, i tražio sam od njega da mi na pismeno da potvrdu ja nemam nikakve veze s poslovanjem te firme. Tvrtka se zvala Adria Advise ili slično. Poslao mi je tu potvrdu i srećom da sam ju sačuvao - kazao je Landeka koji je saslušan na okolnosti optužnice protiv Igora Krote koji se, u međuvremenu, nagodio sa USKOK-om vezano za svoju krivnju priznavši djela koja mu se stavljaju na teret. Osuđen je na 9 mjeseci zatvora, ali mu je kazna zamijenjena radom za opće dobro. Također je morao vratiti oko 100 tisuća eura Dinamu.

Potom je saslušan Mislav Galić iz Zagreba, nekadašnji predsjednik uprave Leda, koji je svojevremeno bio sponzor NK Dinama.

- Mislim da sam u Izvršni odbor Dinama došao 2005. godine. Sjednice su bile svakih par tjedana, uglavnom sam bio prisutan na njima. Nakon par godina nisam više htio biti u Izvršnom odboru. U razgovoru sa Zdravkom Mamićem zamoljen sam da ne idem iz Dinama prije kraja svog mandata, pa sam pristao na to. Nisam otišao zbog nekih nepravilnosti iako sam primijetio da sam tamo dizao ruke kao paravan za neke unaprijed donesene odluke. Svi smo glasali čak i ako nam nešto nije bilo jasno. Uglavnom su tamo glavnu riječ imati Barišić i Zdravko Mamić koji su vodili sjednice, predlagali teme i sve ostalo. Ne sjećam se da je bilo riječi o transferima igrača i financijskim brojkama. Bilo je govora o tome da neki igrači imaju potraživanja od Dinama i bilo je upitno da li će udruga građana NK Dinamo morati isplatiti igrače. Mamić je jednom rekao da su prošla vremena kada su menadžeri zarađivali na Dinamu nego će sada Dinamo zarađivati na transferima - kazao je Mislav Galić dodajući kako se ne sjeća da su baš uvijek dobivali pisani materijal vezano za sjednice Izvršnog odbora. Ne sjeća se ni da li je bilo govora o tome da će neke strane tvrtke obavljati poslove u ime Dinama.

- Razgovarali smo na sjednicama uglavnom o nebitnim temama, nikada o nečem ozbiljnom. Zato se i nisam tamo osjećao ugodno - dodao je Galić.

Kao svjedok je pozvana i Marina Mikloš koja je 2009. godine radila u firmi LBC Igora Krote kao administrativna tajnica.

- Firmu su vodili Sandro Stipančić i Igor Krota. Radila sam tamo s još dvije kolegice. Trebala sam raditi u računovodstvu, ali sam radila jednostavne poslove tajnice, što mi se nije svidjelo pa sam relativno brzo i otišla iz firme. U vrijeme dok sam tamo radila bilo mi je nejasno čime se ta tvrtka bavi jer nisu radili samostalne računovodstvene poslove kako sam u početku mislila. Ljudi koji su nas kontaktirali uglavnom su tražili razgovor s Krotom i Stipančićem - kazala je Mikloš.

Suđenje se nastavlja i narednih dana.