'Izvukao se malo prije nego što se auto pretvorio u buktinju...'

Ispratio sam gosta i krenuo prema staji, kad me presjekao strahoviti tresak. Podsjetilo me na eksploziju iz vremena Domovinskog rata. Dotrčao sam do ceste i vidio BMW 'prilijepljen' uz kuću i okrenut na krov. Pošao sam prema vozilu iz kojeg se dimilo i vidio da se vozač izvlači, a kako je gorivo curilo otrčao sam po aparat za gašenje – govori nam u ponedjeljak 56-godišnji Albert Obrovac, u čiju se kuću u nedjelju oko 17 sati zabio mladi vozač.

'Malo sam se napeljo'

Mladić (22) u lijevom oštrom zavoju izgubio je kontrolu nad vozilom i završio u prednjem zidu kuće.

Nakon što se mladić izvukao, automobil je počeo gorjeti. Na mostu prije Obrovčeve kuće zaustavio se mladić kojemu je kućevlasnik dao aparat i on je nastavio gasiti požar. Prije toga pitao je vozača je li bio sam u vozilu, što je on potvrdio.

Ubrzo su se i s druge strane zaustavila brojna vozila i stigli su vatrogasci, policija i Hitna.

- Za divno čudo mladić je iz potpuno skršenog automobila izašao samo s lakim ozljedama. Ubrzo su do njega stigle dvije djevojke i mladić iz drugog vozila i on im je kazao: 'malo sam se napeljao'. Djelovao mi je prisebno. Sreća u nesreći da je BMW bio dizelaš, jer da je bio benzinac ne vjerujem da bi se stigao izvući prije nego se vozilo pretvorilo u buktinju – pojašnjava nam sugovornik, tvrdeći da je prije ove nesreće sudjelovao u gašenju požara na dva vozila i da zna kakve bi posljedice mogle biti po vozača.

Otišao je u kuću i donio ručnike koje su od njega tražile dvije poznanice kako bi mu zaustavile krvarenje iz glave.

Mladić se, kako je i sam rekao, 'navezao' i u zavoju je izletio s ceste preko bankine udario u putni most prema mojem dvorištu gdje se vozilo okrenulo na krov i zaustavilo u zidu kuće.

Izmjereno mu 2,18 promila

Nakon razgovora s policajcima, kolima Hitne je odvezen u koprivničku Opću bolnicu. Srećom, nije teže ozlijeđen. Dolazio je iz smjera Virje gdje živi on i njegov otac, koji se pak s vlasnikom kuće poznaje iz škole. Otac mladića obećao je da će sanirati štetu na kući, kazao je Obrovac.

Naš sugovornik nam priča kako je stekao dojam da je mladić s društvom bio na nekoj fešti u jednom obližnjem restoranu, jer su se mnogi njegovi vršnjaci zaustavljali i raspitivali o njemu. Navodno je nedavno digao krediti kako bi kupio automobil, koji je doveo u takvo stanje, da je automobil jedva utovaren na kamion vučne službe.

Mladom vozaču je izmjereno 2,18 promila. Iz policije su nam potvrdili da će se protiv vozača podnijeti prekršajna prijava zbog izazivanja prometne nesreće i vožnje u pijanom stanju.