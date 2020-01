Izvukli ga iz mirovine da liječi oboljele, ubio ga korona virus

Liječnik iz Wuhana, Linag Wudong (62), vratio se iz mirovine kako bi spašavao zaražene korona virusom no ubrzo se i sam zarazio, a preminuo je u subotu ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim Liana Wudonga, preminuo je još jedan liječnik, Jiang Jijun, koji je umro od srčanog udara dok je liječio zaražene, ali nije još objavljeno je li i on žrtva virusa ili je doživio infarkt zbog iscrpljenosti.

Broj mrtvih zbog korona virusa tako je skočio na 41, a čak je 56 milijuna ljudi u karanteni koja je proširena na 18 gradova. Danas je objavljeno i kako je broj potvrđenih zaraženih 1287.

Danas je objavljen i video u kojem se vidi koji kaos vlada u Wuhanu, a na kojem se vidi kako pacijenti u bolnici u Wuhanu vrište u panici, a osoblje bolnice ih pokušava smiriti. Navodno neki od osoblja nose pelene jer ne stignu otići na WC.

Hong Kong je također najavio mjere ograničavanja putovanja u Kinu i iz Kine zbog prijetnje od zaraze, a objavljeno je i kako će škole ostati zatvorene najmanje do 17. veljače.

#UPDATE Hong Kong has declared a new coronavirus outbreak as an "emergency" -- the city's highest warning tier -- as authorities ramped up measures to reduce the risk of further infections. https://t.co/HdrRJG51ZS — AFP news agency (@AFP) January 25, 2020

U Hong Kongu su proglasili i najveći stupanj uzbune te su pojačali sve mjere usmjerene prema smanjivanju rizika od širenja zaraze.

#China imposes restrictions for travel to Beijing. Capital to suspend all inter-provincial road passenger transport from Sunday to curb spread of #Wuhanvirus, state media quote city authorities. (Means buses only -not private cars or trains. All transport within city allowed.) — Eunice Yoon (@onlyyoontv) January 25, 2020

Kineske vlasti zabranile su i sav promet prema Pekingu i iz njega od nedjelje. U grad će se moći putovati jedino autobusima, ali ne i osobnim automobilima i vlakovima. Sav promet unutar grada ostaje dozvoljen.

Kineska nacionalna zdravstvena komisija objavila je da je oformila šest timova u kojima je 1230 medicinskog osoblja za pomoć Wuhanu.

Mental collapse of a nurse: “I can’t bear this anymore.” Terribly heartbreaking. If you are not prepared for this desperate scene don’t click. All Wuhan hospitals are running out of supplies, waiting for domestic and international donations. #coronarovirus #Wuhan #China pic.twitter.com/IHFSRWztiy — hhh (@hhh05146721) January 25, 2020

Objavljeno je i da je zabilježen prvi slučaj zaraze u Australiji kod Kineza u 50-ima. On je u Australiju došao iz Kine letom iz Guangzhoua 19. siječnja, a tijekom boravka u Kini bio je u Wuhanu. Trenutačno je stabilno u bolnici u Melbourneu.

Virus je dosad zabilježen u Kini, Tajlandu, Vijetnamu, Singapuru, Japanu, Južnoj Koreji, Tajvanu, Nepalu, Maleziji, Francuskoj, SAD-u i Australiji.

Foto: THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Najnovije o epidemiji korona virusa:

Video snimke iz bolnica u Wuhanu pokazuju razmjere panike koja je zahvatila stanovnike

Kineska nacionalna zdravstvena komisija objavila je da je oformila šest timova u kojima je 1230 medicinskog osoblja za pomoć Wuhanu

Danas je objavljeno i kako je broj potvrđenih zaraženih 1287

Svjetski aerodromi još su pojačali provjere putnika iz Kine, ali mnogi se pitaju koliko je to uopće korisno

Kina je objavila da je virus mutirao i da se prenosi ljudskim kontaktom, najviše među starima i nemoćnima

Šangaj je zatvorio sve kino dvorane do 30. siječnja u pokušaju zaustavljanja epidemije

Wuhan će zabraniti promet svim vozilima u centru grada, osim nužnih službi, od 26. siječnja

Hong Kong je najavio niz mjera kojima će ograničiti kontakt grada s ostatkom Kine

Starbucks zatvara sve svoje poslovnice u provinciji Huban, nakon što je McDonalds napravio isto u već pet gradova

Foto: REUTERS TV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Kinezi u Wuhanu ubrzano grade bolnicu za oboljele od korona virusa

SIMPTOMI - OTEŽANO DISANJE I JAK KAŠALJ SU ALARM

Osnovni simptomi su visoka temperatura, kašalj, nedostatak daha i poteškoće s disanjem. Kod težih slučajeva infekcija može prouzročiti upalu pluća, akutni respiratorni sindrom, zatajenje bubrega i smrt. Simptomi se mogu pojaviti od dva do 14 dana od trenutka zaraze.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: