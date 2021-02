Premijer Andrej Plenković je dao izjavu nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Osvrnuo se reakciju gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela i na njegovu izjavu u kojoj je potez vlasnika riječkog kafića, koji je rekao da u njegov objekt nisu dobrodošli HDZ-ovci, nazvao fašističkim i rasističkim. Obersnel ga je prozvao da nije osuđivao ranije napade na Rijeku, donosi dnevnik hr.

- Ako netko ima track record reakcija napada na slabije onda je to moja Vlada i onda sam to ja osobno i kao predsjednik stranke i kao predsjednik Vlade, bez obzira o kome se radi. Primijetio sam da je na objavu, koja datira od prije desetak dana ili dva tjedna, koja je sama po sebi nebitna, nebitna su Tri majmuna i nebitan je autor toga. Bitna je poruka i bitan je totalan izostanak ozbiljnije reakcije gospodina Obersnela i totalna šutnja gospodina Komadine - rekao je Plenković.

''Rijeka mi je jedan od najdražih gradova'

Odgovorio je Obersnelu na pitanje – kakav točno problem ima s Rijekom. Premijer kaže da on taj grad voli i često ga posjećuje.

- U Rijeci živi moj stric i moji rođaci, Rijeka mi je jedan od najdražih gradova u Hrvatskoj i činim sve da joj pomognem koliko god mogu, a i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Nema nikakve veze obrazac ponašanja jednog pojedinca s cijelim gradom Rijekom ili Primorsko-goranskom županijom - rekao je.

- Dakle, nije normalno da se HDZ-ovce i sve koji ne misle kao oni proglašava srbočetnicima. To je citat. To reći meni ili Vladi koja je u koaliciji s SDSS-om, premijeru pred čiji je ured netko išao pucati automatskim oružjem zbog čega? Pa valjda zbog toga što smo u koaliciji s SDSS-om, nije došao jer smo u koaliciji s Obersnelom. To su vrlo ozbiljnije kvalifikacije koje dižu podjele, radikalizaciju i paušalnost na jednu razinu primitivizma kojoj ja kažem ne - kazao je Plenković.

- Ja ne želim voditi polemiku s vlasnikom Tri majmuna - kazao je premijer i ponovio da je njegova poruka da HDZ-ovci nisu dobrodošli u njegov kafić Three Monkeys fašistička i rasistička. Dodao je da on zna dobro čitati i što je pročitao u objavi vlasnika.

Na pitanje novinarke je li informacija da je mladić iz Kutine na policajce pred Vladom pucao zbog koalicije sa SDSS-om potekla iz istrage, Plenković je odgovorio:

''A nego zbog čega? Što mislite zbog čega je pucao? To je više nego jasno zbog čega se dogodilo''