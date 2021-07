Svi znaju da je imati barku, pa čak i vrlo skromnu prilično skup hobi. Malu motornu jahtu ili ozbiljniju jedrilicu mogu si priuštiti samo bogati, no da biste bili vlasnik megajahte ili samo ljetovali na njoj, potrebno je biti bezobrazno bogat. A kad kažemo bezobrazno bogat, mislimo na barem nekoliko desetaka milijuna dolara na “računu”.

Megajahtom se u pravilu smatraju sve luksuzne jahte duže od 40 metara, a da biste unajmili “relativno skromnu” megajahtu od pedesetak metara trebat će vam oko 200.000 dolara. Ne za cijelo ljeto, za samo jedan tjedan. No to je samo dio troškova. Koliko su megajahte skup hobi dobro oslikava “posjet benzinskoj”. Napuniti rezervoare takve jahte stajat će vas oko pola milijuna kuna. Da, dobro ste pročitali, pola milijuna kuna samo za gorivo. A gdje su još ostali troškovi... No takve jahte na kojima vas tjedan dana na moru stoji najmanje dva milijuna kuna ovdje nas ne zanimaju. Napravili smo inventuru nekih od najboljih i najskupljih jahti koje su posljednjih godina “zalutale” u Jadransko more. Tu je riječ o impresivnim plovilima, od kojih neka koštaju nekoliko puta više nego što je stajala izgradnja najskupljeg hotela na Jadranu ili najvišeg nebodera u Hrvatskoj.