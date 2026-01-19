Obavijesti

News

Komentari 10
STOP NA EURU

Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije
Zagreb: Gordan Jandroković govorio o obljetnici međunarodnog priznanja RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora i ministar Glavina poručuju da domoljubna pjesma ostaje himna hrvatske rukometne reprezentacije

Admiral

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković referirao se u ponedjeljak na odluku Europske rukometne federacije o zabrani Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu, poručujući kako ta odluka neće promjeniti stav da je se pjeva još glasnije.

Jandroković je ustvrdio i da Europska rukometna federacija ima neka svoja pravila.

POZADINA ODLUKE Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!
Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!

"Što se nas tiče, to jedna od najljepših domoljubnih pjesama i nas to neće promjeniti u stavu da je pjevamo još glasnije. Samo nam za to trebaju pobjede", istaknuo je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a i dodao da ne zna ima li iza odluke Europske rukometne federacije političke pozadine i da je to nebitno.

Što se Hrvata tiče, nastavio je, pjesma "Ako ne znaš što je bilo" domoljubna je pjesma, Hrvati je vole, himna je Hrvatske rukometne reprezentacije tako da ih ništa neće promjeniti u tom stavu. Rekao je i da je najvažnije danas pobjediti Nizozemsku. Na pitanje hoće li utakmicu gledati na sjednici Predsjedništva HDZ-a jer se poklapa početak, odgovorio je da će vidjeti.

JASNA PORUKA Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi
Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi

Glavina: Mi smo protiv bilo kakve zabrane

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je kako je u kontaktu s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza koji ga je obavijestio da oni nisu zaprimili nikakvu službenu obavijest o eventualnoj zabrani navedene pjesme.

"Mi smo protiv bilo koje zabrane, a posebno nam je u potpunosti neprihvatljivo eventualno zabranjivanje pjesme koja je svojevrsna neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša i koja je bila slušana i pjevana u arenama i na većim natjecanjima kao što je to bilo na Svjetskom prvenstvu prošle godine u organizaciji Svjetske rukometne federacije", pjevala se i u Areni u Zagrebu i u Norveškoj i tada nitko s time nije imao problema", ističe Glavina.

EKSKLUZIVNO Švedski novinar koji je objavio vijest o zabrani Thompsona: 'Javljaju mi se Hrvati i Srbi'
Švedski novinar koji je objavio vijest o zabrani Thompsona: 'Javljaju mi se Hrvati i Srbi'

Ako netko ima pitanje vezano uz, kako je rekao, prekrasnu domoljubnu pjesmu koji svi jako vole onda je trebao iskoristiti priliku i pitati nas kao matičnu zemlju imamo li neko mišljenje na tu temu ili da kontaktiraju autora pjesme Nenada Ninčevića i skladatelja Marka Perkovića Thompsona, a ništa se od toga nije dogodilo, kazao je ministar.

Također je izrazio mišljenje da se možda sve skupa ne događa slučajno jer Hrvatska danas ima važnu utakmicu i pozvao je sve da podrže rukometaše. Na novinarsko pitanje misli li onda da je riječ o nekoj sabotaži, Glavina je rekao da možda netko pokušava pomaknuti fokus i koncentraciju igrača, saveza i svih s te važne utakmice što se neće dopustiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026