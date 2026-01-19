Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković referirao se u ponedjeljak na odluku Europske rukometne federacije o zabrani Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu, poručujući kako ta odluka neće promjeniti stav da je se pjeva još glasnije.

Jandroković je ustvrdio i da Europska rukometna federacija ima neka svoja pravila.

"Što se nas tiče, to jedna od najljepših domoljubnih pjesama i nas to neće promjeniti u stavu da je pjevamo još glasnije. Samo nam za to trebaju pobjede", istaknuo je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a i dodao da ne zna ima li iza odluke Europske rukometne federacije političke pozadine i da je to nebitno.

Što se Hrvata tiče, nastavio je, pjesma "Ako ne znaš što je bilo" domoljubna je pjesma, Hrvati je vole, himna je Hrvatske rukometne reprezentacije tako da ih ništa neće promjeniti u tom stavu. Rekao je i da je najvažnije danas pobjediti Nizozemsku. Na pitanje hoće li utakmicu gledati na sjednici Predsjedništva HDZ-a jer se poklapa početak, odgovorio je da će vidjeti.

Glavina: Mi smo protiv bilo kakve zabrane

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je kako je u kontaktu s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza koji ga je obavijestio da oni nisu zaprimili nikakvu službenu obavijest o eventualnoj zabrani navedene pjesme.

"Mi smo protiv bilo koje zabrane, a posebno nam je u potpunosti neprihvatljivo eventualno zabranjivanje pjesme koja je svojevrsna neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša i koja je bila slušana i pjevana u arenama i na većim natjecanjima kao što je to bilo na Svjetskom prvenstvu prošle godine u organizaciji Svjetske rukometne federacije", pjevala se i u Areni u Zagrebu i u Norveškoj i tada nitko s time nije imao problema", ističe Glavina.

Ako netko ima pitanje vezano uz, kako je rekao, prekrasnu domoljubnu pjesmu koji svi jako vole onda je trebao iskoristiti priliku i pitati nas kao matičnu zemlju imamo li neko mišljenje na tu temu ili da kontaktiraju autora pjesme Nenada Ninčevića i skladatelja Marka Perkovića Thompsona, a ništa se od toga nije dogodilo, kazao je ministar.

Također je izrazio mišljenje da se možda sve skupa ne događa slučajno jer Hrvatska danas ima važnu utakmicu i pozvao je sve da podrže rukometaše. Na novinarsko pitanje misli li onda da je riječ o nekoj sabotaži, Glavina je rekao da možda netko pokušava pomaknuti fokus i koncentraciju igrača, saveza i svih s te važne utakmice što se neće dopustiti.