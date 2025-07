Jadranu prijeti novo nevrijeme, jake grmljavinske ćelije stigle su do Istre: 'Moguće su štete...'

Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdan je večeras narančasti alarm zbog potencijalno opasnog vremena. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Naglo će zapuhati olujan vjetar, osobito uz zapadnu obalu Istre. Najjači udari vjetra > 65 km/h.

Foto: rain alarm/čitatelj 24sata

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozorava DMHZ.

IstraMet navodi kako jaka grmljavinska ćelija je trenutno na moru jugozapadne Istre.

Objavili su i snimke nevremena iz Poreča te istaknuli kako se noćas očekuje nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove.

U srijedu nas očekuje promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu u prvom dijelu dana lokalno moguće izraženiji uz grmljavinu i prolazno olujne udare vjetra.

Foto: DHMZ

Poslijepodne na Jadranu sunčanije. Puhat će umjeren, lokalno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura.

Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 15, na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 28 °C.