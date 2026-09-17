Čuo se glasan zvuk, trajalo je par sekundi, jedna je reakcija na podrhtavanje
3,5 PO RICHTERU
Jak potres blizu Crikvenice! 'Prvo tutnjava pa jaki udar'
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Snažan potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je u 10:47 sati Hrvatsku. Potres se osjetio 19 kilometara od Crikvenice, a bio je na dubini od 9 kilometara, piše EMSC.
🔔#Earthquake (#potres) M3.3 occurred 26 km SW of #Ogulin (#Croatia) 7 min ago (local time 10:47:32). More info at:— EMSC (@LastQuake) September 17, 2026
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Nije dugo trebalo, a na spomenutoj stranici osvanuo je niz reakcija na podrhtavanje.
- Dobro se zatreslo.
- Čuo se glasan zvuk, trajalo je par sekundi.
- Prvo se čuo zvuk pa vibracija.
- Tutnjava od dvije sekunde, a zatim jaki udar.
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