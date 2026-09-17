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3,5 PO RICHTERU

Jak potres blizu Crikvenice! 'Prvo tutnjava pa jaki udar'

Piše Ivan Štengl,
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Jak potres blizu Crikvenice! 'Prvo tutnjava pa jaki udar'
Foto: 24sata
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Čuo se glasan zvuk, trajalo je par sekundi, jedna je reakcija na podrhtavanje

Snažan potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je u 10:47  sati Hrvatsku. Potres se osjetio 19 kilometara od Crikvenice, a bio je na dubini od 9 kilometara, piše EMSC.

Nije dugo trebalo, a na spomenutoj stranici osvanuo je niz reakcija na podrhtavanje.

- Dobro se zatreslo.

- Čuo se glasan zvuk, trajalo je par sekundi.

- Prvo se čuo zvuk pa vibracija.

- Tutnjava od dvije sekunde, a zatim jaki udar.

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Komentari 7
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