Jak potres blizu Crikvenice! 'Prvo tutnjava pa jaki udar'

Snažan potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je u 10:47 sati Hrvatsku. Potres se osjetio 19 kilometara od Crikvenice, a bio je na dubini od 9 kilometara, piše EMSC.

Nije dugo trebalo, a na spomenutoj stranici osvanuo je niz reakcija na podrhtavanje.

- Dobro se zatreslo.

- Čuo se glasan zvuk, trajalo je par sekundi.

- Prvo se čuo zvuk pa vibracija.

- Tutnjava od dvije sekunde, a zatim jaki udar.