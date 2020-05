Jak potres od 6,4 Richtera u Nevadi: 'Užas, dugo je trajalo'

Jak potres od 6,4 Richtera pogodio je u petak rano ujutro američku državu Nevadu, u blizini granice s Kalifornijom.

Epicentar potresa koji je SAD pogodio u 4.03 sati bio je oko 60 kilometara od grada Tonopaha i na dubini od samo 10 kilometara. Osjetio se i u nekoliko stotina kilometara udaljenom Salt Lake Cityju.

This earthquake strike in an area with very few inhabitant. It is then unlikely to have caused significant damage. We get report within 30 miles of the epicenter and no damage reported so far. Stay safe Nevada https://t.co/nYGuRGxmyF