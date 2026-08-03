Crveni polumjesec je pozvao stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja...
Jak potres pogodio Egipat
Potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano u ponedjeljak, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
Egipatski Crveni polumjesec priopćio je da zasad nema dojava o stradalima niti o materijalnoj šteti.
عاااااجل— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) August 3, 2026
مصري يشرح حجم الزلزال الضخم الذي ضرب جمهورية مصر العربية وشعر بها جميع سكان الدوله . pic.twitter.com/95T9bmZCA7
U priopćenju je Crveni polumjesec pozvao stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja te da prate službene obavijesti dok nadležne vlasti nastavljaju procjenjivati stanje.
🇪🇬 Footage shows the moment the 5.3-magnitude earthquake struck Egypt. https://t.co/NwWEyW3ZTh pic.twitter.com/vPO7e5rV4Z— Political Pen (@politicalpen_) August 3, 2026
Un #Sismo de magnitud preliminar 5,4 sacudió #Egipto informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 3, 2026
El epicentro, con una profundidad de 10,0 kilómetros, fue ubicado inicialmente a 30,14 grados de latitud norte y 32,34 grados de longitud este pic.twitter.com/Ev71hU39Kq
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