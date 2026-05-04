VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Novo poskupljenje goriva

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama naftnih derivata. "Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo Vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna", stoji u priopćenju Vlande,,,

- Na telefonskoj sjednici donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike - navode iz Vlade.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)

 1,72 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

1,22 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)

1,58 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,18EUR/kg)

2,16 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,18 EUR/kg)

- Benzinsko gorivo stajalo bi 1,79 po litri, dizelsko 1,93 po litri, a plavi dizel 1,29 eura po litri - pišu iz Vlade.

