Potres magnitude 6,7 pogodio je u utorak indonezijski otok Sulawesi, priopćili su Američki geološki zavod (USGS) i Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ)
PODRHTAVANJE TLA
Jak potres pogodio Indoneziju!
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Potres se dogodio u 5:27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju. Nema neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima. Nije izdano upozorenje na tsunami.
Sulawesi, smješten između Bornea i Papue Nove Gvineje, jedan je od većih otoka u Indoneziji, jugoistočnoj azijskoj državi sastavljenoj od više od 17.000 otoka.
Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje se redovito događaju potresi i vulkanske erupcije.
Godine 2018. 2200 ljudi poginulo je u Paluu u potresu magnitude 7,5, nakon čega je uslijedio tsunami.
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