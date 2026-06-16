Obavijesti

News

Komentari 0
PODRHTAVANJE TLA

Jak potres pogodio Indoneziju!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jak potres pogodio Indoneziju!
2
Foto: EMSC

Potres magnitude 6,7 pogodio je u utorak indonezijski otok Sulawesi, priopćili su Američki geološki zavod (USGS) i Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ)

Potres se dogodio u 5:27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju. Nema neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima. Nije izdano upozorenje na tsunami.

Sulawesi, smješten između Bornea i Papue Nove Gvineje, jedan je od većih otoka u Indoneziji, jugoistočnoj azijskoj državi sastavljenoj od više od 17.000 otoka.

Foto: EMSC

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje se redovito događaju potresi i vulkanske erupcije.

7 POSTO POPULACIJE ENDEMSKA VRSTA Poplave u Indoneziji ubile 58 orangutana
ENDEMSKA VRSTA Poplave u Indoneziji ubile 58 orangutana

Godine 2018. 2200 ljudi poginulo je u Paluu u potresu magnitude 7,5, nakon čega je uslijedio tsunami.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026