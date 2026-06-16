Jak potres pogodio Indoneziju!

Potres se dogodio u 5:27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju. Nema neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima. Nije izdano upozorenje na tsunami.

Sulawesi, smješten između Bornea i Papue Nove Gvineje, jedan je od većih otoka u Indoneziji, jugoistočnoj azijskoj državi sastavljenoj od više od 17.000 otoka.

Foto: EMSC

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje se redovito događaju potresi i vulkanske erupcije.

Godine 2018. 2200 ljudi poginulo je u Paluu u potresu magnitude 7,5, nakon čega je uslijedio tsunami.