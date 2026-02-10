Obavijesti

4,9 RICHTERA

Jak potres pogodio Sjevernu Makedoniju: 'Bilo je strašno! Stvari su padale s polica...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Jak potres pogodio Sjevernu Makedoniju: 'Bilo je strašno! Stvari su padale s polica...'
Foto: EMSC

Građani iz sjeverne Makedonije opisali su kako je prvo čujan zvučni udar, a potom je uslijedilo podrhtavanje. Prema trenutnim podacima, magnituda je 4,9 Richtera

U srijedu navečer snažan potres magnitude 4,9 pogodio je područje južnog Kosova u blizini granice sa Sjevernom Makedonijom, javlja EMSC. Epicentar je bio 22 kilometra istočno od Prizrena u Kosovu i oko 15 kilometara sjeverno od Tetova u Sjevernoj Makedoniji, s dubinom od samo pet kilometara, što je pojačalo osjećaj podrhtavanja tla.

Potres se dogodio u 21:05 te su ga građani prijavili kao snažno podrhtavanje koje su osjetili i na znatnoj udaljenosti od epicentra. 

Prema svjedočenjima na stranici EMSC-a, građani iz sjeverne Makedonije opisali su kako je prvo čujan zvučni udar, a potom je uslijedilo drhtanje tla koje je izazvalo strah.

- Vrlo snažan potres, stvari su se tresle i padale s gornjih polica. Trajao je oko 5–6 sekundi - napisao je jedan korisnik.

