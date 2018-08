Potresi u Dalmaciji: 'Ovog puta bilo me strah kao nikada prije!'

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

Dva potresa magnitude 4,6 i 3,1 po Richteru zatresla su jutros područje zapadne Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Prvi potres magnitude 4,6 bio je oko 5.30 sati s epicentrom na dubini od 10 km u BiH, blizu granice s Hrvatskom, 19 km od Glamoča i 60 km od Splita, a drugi desetak minuta poslije na istom području.

Potres je probudio i uplašio mnoge građane na tom području. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti.

- Ovaj put me bilo stvarno strah kao nikad prije - napisao je stanovnik Splita.

- Jako snažno, probudilo me. Osjetio sam dva potresa - napisao je na stranici EMSC-a netko iz Sinja.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.6 in Bosnia and Herzegovina 41 min ago pic.twitter.com/m9rp4iImdN