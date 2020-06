Ubrzo su do\u0161li i vatrogasci koji su po\u010deli raditi na sanaciji krovi\u0161ta, no \u010ditatelj nam je rekao 'te\u0161ko da \u0107e uspjeti bilo \u0161to napraviti, krov je potpuno uni\u0161ten'. Tako\u0111er, podru\u010dje oko stambene zgrade zagra\u0111eno je trakama sigurnosnim trakama i ne mo\u017ee se pri\u0107i blizu.\u00a0

Jak vjetar 'otkinuo' krov zgrade u Zagrebu: Lim je letio posvuda

Vatrogasci su izašli na teren i pokušavaju sanirati štetu koja je nastala prilikom jakog vjetra. No, po riječima čitatelja krov je potpuno uništen, a komadići lima letjeli su po naselju Malešnica

<p>Jak vjetar koji je u ponedjeljak u Zagrebu počeo puhati u popodnevnim satima, doslovce je 'otkinuo' limeni krov sa stambene zgrade u zagrebačkom naselju Malešnica. </p><p>Čitatelj koji nam je poslao video rekao je da se krov samo odjedanput počeo 'dizati'. Na sreću, vjetar je otrgnuo samo jednu stranu krova koja se zbog vjetra 'lelujala' po zraku, dok je druga strana ostala pričvršćena pri vrhu pa je zahvaljujući tome, dobar dio krova ostao na zgradi. No, dijelovi lima i drveta letjeli su posvuda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Sjedio sam u sobi i najednom vidio kako se krov sa susjedne zgrade dignuo u zrak. Vjetar je bio dosta jak i nekako je uspio otrgnuti cijelu sjevernu stranu krova sa stambene zgrade, dobrih pola sata krov je 'letio po zraku' sve dok se vrijeme nije malo smirilo. Mislio sam da će cijeli krov negdje odletjeti, no letjeli su komadići lima i drveta koji su također mogli nekog ozlijediti - ispričao nam je čitatelj. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ubrzo su došli i vatrogasci koji su počeli raditi na sanaciji krovišta, no čitatelj nam je rekao 'teško da će uspjeti bilo što napraviti, krov je potpuno uništen'. Također, područje oko stambene zgrade zagrađeno je trakama sigurnosnim trakama i ne može se prići blizu. </p><p> </p>