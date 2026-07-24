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OGRANIČEN PROMET MOSTOM

Jaka bura paralizirala dubrovačku zračnu luku: Više letova nije uspjelo sletjeti

Piše HINA,
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Jaka bura paralizirala dubrovačku zračnu luku: Više letova nije uspjelo sletjeti
Let Croatia Airlinesa od danas direktno povezuje Dubrovnik i brojne međunarodne destinacije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da je zbog jakog vjetra Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku otvoren samo za osobna vozila

Zbog jake bure koja u petak ujutro puše na dubrovačkom području poremećen je zračni promet u dubrovačkoj Zračnoj luci Ruđer Bošković, a više letova preusmjereno je u zračne luke u Italiji i Srbiji ili je otkazano. Riječ je o zrakoplovima Ryanaira iz Memmingena i Wroclawa, koji su preusmjereni u Bari. Sundorov let iz Tel Aviva preusmjeren je na beogradsku zračnu luku, United Airlinesov let iz New Yorka u Rim, a zrakoplov Turkish Airlinesa iz Istanbula otkazan je.

U dubrovačku zračnu luku nisu sletjela ni dva zrakoplova easyJeta iz Francuske. Let iz Bordeauxa preusmjeren je u Rim, a let iz Nantesa u Brindisi.

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Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da je zbog jakog vjetra Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku otvoren samo za osobna vozila.

U pomorskom prometu na dubrovačkom području za sada nema prekida.

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Komentari 1
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