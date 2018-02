'Jasno je da će novi povjerenik biti iz zločinačke organizacije'

Ivica Todorić u zadnjoj objavi na svom blogu kaže kako je sa svojim timom razotkrio zastrašujuću spregu politike i privatnih interesa oko Agrokora. Kaže i kako zna tko će biti novi povjerenik i nasljednik Ante Ramljaka.

Todorićevu objavu prenosimo u cijelosti

"Nakon 10.4.2017. godine, moj tim i ja smo 24 sata na dan, vikendima i praznicima marljivo analizirali i skupljali činjenice kako bismo došli do istine o Agrokoru i okolnostima koje su dovele do konfisciranja najveće hrvatske kompanije. Danas, nakon 10 mjeseci, možemo reći da smo razotkrili zastrašujuću spregu politike i privatnih interesa koji su doveli do nacionalizacije i niza koruptivnih nezakonitih radnji u kojima sudjeluje i sam državni vrh. Ta su saznanja, nedvojbeno, uvjetovala i ostavku izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. Poznate su mi osobe i institucije koje su se udružile u zločinačku organizaciju s ciljem da likvidacijom Agrokora i nezakonitim radnjama u vođenju procesa sebi priskrbi velike količine novaca i druge nepripadne koristi.

Protiv njih ću u danima koji dolaze nadleženim organima podnjeti kaznenu prijavu. Za dio učesnika u kriminalu prijave ću podnijeti sudovima europskih država i SAD-u. Već idući tjedan prijavit ću u Londonu revizorsku kuću PwC koja je izdala revizorsko mišljenje za Agrokor za 2015. i 2016. godinu. No, o tome svemu drugi puta, sada pišem o aktualnoj situaciji u i oko Agrokora.

Velike priče o tome tko će biti novi izvanredni povjerenik nisu ništa drugo nego veliki spin. Jako se dobro zna tko će biti novi izvanredni povjerenik. Bit će netko od ljudi iz zločinacke organizacije, jer ga po ugovoru određuje Knighthead (i Dalić). Nikome ne smiju i neće dati uvid u papire i kriminal koji su napravili u Agrokoru jer bi bili duboko i krajnje kompromitirani.

Može se dogoditi da stave nekog fikusa, ali sa nekoliko svojih ljudi koji će kontrolirati novac, ugovore i bilancu, a takozvani izvanredni povjerenik neće moći niti slučajno doći do dokumentacije, ponovno u režiji Dalić, Knightheada, Privremenoga vjerovničkog vijeća kojeg je sam sebi izabrao Ante Ramljak, naravno na jedan kriminalan naćin, a uz političko sponzorstvo premijera Plenkovića.

PRIČA O NAGODBI. Sama suština nagodbe jest da Knighthead ostvari nevjerojatne stope profita. To može na dva načina:

Da prođe kriminalna nagodba kakvu su oni ponudili, a o kojoj danas 90% vjerovnika ne zna ništa - toliko o transparentnosti.

Da Agrokor bace u stečaj, što bi vjerojatno Knighthead-u više odgovaralo, jer za oko 500 milijuna eura, koji su došli u Agrokor Knighthead je dobio garancije veće od milijardu i pol vrijednosti. Može se reći da im se garantiralo sa svim onim što u Agrokoru vrijedi za samo 500 milijuna eura.

Sada o medijskim spinovima vezano uz nagodbu. Politički sponzor zločinacke organizacije premijer Plenković poručuje kako nagodba nema alternative, jer će inače Agrokor otići u stečaj. Ja mu poručujem da je istina upravo 100% suprotna - ako ovakva nagodba prođe onda će Knighthead i mala skupina vjerovnika ostvariti ogromne profite a svi ostali će ostati bez ičega, Agrokor i hrvatska industrija će biti likvidirana, a hrvatska država platiti milijarde eura štete. To je nagodba koju Plenković sponzorira.

Knighthead kojega Plenković i Dalić štite je krivično prijavljen u hrvatskoj državi (bit će uskoro i u drugim državama) zatražena je privremena mjera pri nadležnom sudu. Knighthead nema nikakvog prava i nikakvog uporišta realizirati Roll-up ugovor jer je on proizvod kriminalnih radnji. Dapače, treba ga nadležnim organima prijaviti i od njega dobiti adekvatne naknade za štete. E sada gospođo Dalić vi umjesto da dobijete milijardu i više novaca koju treba platiti za štetu Knighthead-u, kojemu treba biti poništen ugovor o roll up-u, vi njemu punite džepove novcima. To vam samo kratkoročno moze proći.

I još jedno - postoji više opcija nagodbe koja bi za vjerovnike, za Agrokor, za njegove zaposlenike i za hrvatsku državu značile revoluciju u odnosu na ono što danas imaju na stolu.

Gospođo Dalić dajte brojke, dajte detalje, što vi točno podrazumjevate pod nagodbom. Da li je to dokument od prije nekoliko mjeseci? Pokažite brojke, pa će javnost vidjeti što ste u kratkom vremenu napravili od kompanije (Agrokora). Kako će vam izgledati poslovni rezultati prvoga kvartala 2018. godine? Kakav vam je prvi mjesec 2018.? Gospodine Plenkoviću pokažite ugovor o garanciji Madison Pacific trusta iz Hong Kong-a javnosti!

Radite ogromnu političku i gospodarsku štetu hrvatskoj državi."