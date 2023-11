Jakop je htio otići od Baneta, a sad će voditi MORH: Plenković i nije baš imao previše izbora

Pola sata nakon što je Državno odvjetništvo i službeno izvijestilo kako je Mario Banožić skrivio nesreću, premijer Andrej Plenković objavio je da ga je razriješio dužnosti ministra. U HDZ-u se od jutra pričalo da je to najizgledniji scenarij, ali čekali su prve rezultate očevida. Inače, Banožića čeka i kazneni progon jer je kriv za nesreću. Kazne zatvora za one koji izazovu nesreću sa smrtnim posljedicama su od tri do 15 godina, a ako je nesreća izazvana iz nehaja, onda je kazna jedna do osam godina zatvora.

- U ovim okolnostima, koje su izvanredne, razriješio sam ministra Banožića dužnosti ministra obrane - rekao je Plenković.

Plenković je ovlastio i državnog tajnika Zdravka Jakopa da vodi ministarstvo. Tko će biti novi ministar obrane, Plenković nije otkrio. Rekao je da se time nisu bavili. Prije više od godinu dana iz HDZ-a su stizale informacije da će Plenković u tadašnjoj rekonstrukciji Vlade maknuti Banožića. Ideja je bila da na njegovo mjesto dođe sadašnji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a da MUP preuzme glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Iz HDZ-a su tad tumačili kako bi tom rošadom bio smiren sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem zbog Banožića, a osoba od premijerova povjerenja vodila bi MUP. Božinović bi svakako bio bolji izbor i za Milanovića jer ima i uspješnu diplomatsku karijeru te je itekako upoznat s pitanjima obrane. Međutim, onda je sukob s Milanovićem eskalirao, pa se od rošade odustalo. Božinović niti tad nije bio presretan idejom, a navodno ni sad ne želi biti ministar obrane iako bi ga mnogi HDZ-ovci voljeli vidjeti na tome mjestu.

Za privremenu zamjenu Banožiću premijer i nije imao mnogo izbora. Samo su dva državna tajnika u MORH-u, a ministri nemaju zamjenike. Jedan tajnik je Branko Hrg, kojeg su tamo politički smjestili radi podrške Vladi. Već je i njegovo imenovanje za državnog tajnika izazivalo podsmijeh jer nema nikakve veze s obranom. A Zdravko Jakop je general koji, koliko je poznato, nema nikakve afere i ima dugogodišnju uspješnu karijeru. Apsurd je taj što već treću godinu ne želi biti u MORH-u! Kako je ekskluzivno prije godinu dana objavio tjednik Express, Jakop je tražio od Vlade i Banožića da ga razriješe funkcije državnog tajnika i da bude imenovan u diplomaciju. U Ministarstvu je od 2016. godine i nije član niti jedne stranke.

- Zamolio sam razrješenje s ove funkcije državnog tajnika kako bih išao raditi u diplomaciju. U Hrvatsku sam došao kao student i ostao u vojsci 30 godina, od toga sam zadnjih šest u Ministarstvu obrane. Nastavak karijere vidim u diplomaciji - rekao je lani general Jakop za Express.

Međutim, kao stručnog kadra, nisu ga pustili. A i diplomatska imenovanja blokirana su zbog sukoba premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Tako je Jakop ostao u ministarstvu, a sad će ga i voditi. General Jakop rođen je u Donjoj Višnjici kraj Lepoglave, stekao je visoku civilnu i vojnu izobrazbu na sveučilištima u Mariboru i Zagrebu te na Hrvatskom vojnom učilištu. Između ostalog, obrazovao se i na NATO Defense Collegeu u Rimu, a 2020. godine tražio je razrješenje s funkcije u MORH-u. Jakop sad ima plaću malo višu od 2500 eura kao državni tajnik, a imovinska kartica otkriva i da mu je supruga zaposlena u kaznionici u Lepoglavi. U Lepoglavi ima i kuću s gospodarskim objektom. Ima i dva manja kredita. Vrijedi kao prilično samozatajan dužnosnik, a tome svjedoči i to što nakon sedam godina na visokoj dužnosti u MORH-u šira javnost za njega uopće ne zna.