Jakovina o Ukrajini: Budućnost će biti dramatična, tu su milijuni izbjeglica, velik pad nataliteta

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u emisiji Direkt povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu i komentirao aktualnu situaciju, europsku potporu Kijevu te izglede za pregovore.

Rekao je da prije četiri godine većina nije očekivala da će rat trajati ovako dugo, iako su, kako je podsjetio, britanske i američke obavještajne službe upozoravale na mogućnost sukoba, posebno nakon ruske intervencije u Gruziji i aneksije Krima.

– Ovo je apsolutno tragično i dramatično za Europu – rekao je Jakovina, dodajući da je današnji posjet europskih lidera Kijevu pokazao da europsko jedinstvo i dalje postoji. Prema njegovim riječima, europske zemlje imaju ekonomiju koja može pomagati Ukrajini, ponajviše kroz kupnju oružja, dok je uloga SAD-a danas drukčija nego ranije jer, kako je rekao, više nema izravne američke isporuke oružja, osim onoga što kupuju europske zemlje.

Govoreći o stanju u Ukrajini, istaknuo je teške uvjete života, osobito tijekom zime, s dugim nestancima struje i vode, što posebno pogađa stanovnike nebodera.

– To sigurno ostavlja posljedice. To se vidi i po padu nataliteta i po činjenici da imaju oko četiri milijuna izbjeglica – rekao je Jakovina, dodavši da je pitanje kako će budućnost zemlje izgledati i da je to dramatično te da će biti potrebna još veća pomoć.

Ipak, smatra da se ne čini da je Ukrajina pokleknula.

– Ne izgleda da je ta želja za otporom pala – rekao je, uz napomenu da u Europi i dalje postoji snažan osjećaj da se granice ne mogu mijenjati silom.

Osvrnuo se i na blokade unutar Europske unije, istaknuvši da je slovački stav blaži od mađarskog te da se dijelom čeka moguća politička promjena u Mađarskoj kako bi se neke odluke “otključale”. Dodao je i da bi Europska unija bila sigurnosno jača kada bi Ukrajina bila na neki način pridružena Uniji, ali da je punopravno članstvo teško ostvarivo zbog političkih procedura u nekim državama.

Govoreći o najavljenim pregovorima, rekao je da zasad ne vidi ozbiljne rezultate, iako američki predsjednik Donald Trump želi da se proces završi do ljeta.

– Trump je govorio da će rat riješiti za 24 sata, ali se pokazalo da to nije jednostavno – rekao je Jakovina, dodajući da je točno da je “šteta da mnogi ginu”, ali da se danas više ne nastupa na isti način kao ranije.

Dotaknuo se i gomilanja američkih snaga u Perzijskom zaljevu, rekavši da mu se čini malo vjerojatnim da se takva velika operacija provodi bez ikakve reakcije, ali i da se pregovori s Teheranom zasad čine lakšima nego oni o Ukrajini.

Na kraju je govorio i o Panami, istaknuvši da tamo prevladava stav kako je nezamislivo da se Panamski kanal vrati Sjedinjenim Državama.

– Jednom je dano i to je otprilike odgovor za kanal i Panamu – zaključio je Jakovina.