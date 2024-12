Jakšić o razlozima za opoziv premijera: 'Dogodio nam se proboj kriminala, korupcije...'

Uoči saborske rasprave o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića, Mišel Jakšić (SDP) pojasnio je razloge zbog kojih je pokrenut ovaj prijedlog. Prošli put je, u veljači 2023., rasprava o zahtjevu za opoziv premijera, pokrenuta na inicijativu Domovinskog pokreta, trajala je čak 11 sati. Jakšić iz SDP-a najavio je da će ovog puta, u sklopu opoziva koji su pokrenuli, rasprava trajati barem 12 sati, piše HRT.

- Za DP smo putem saznali da sve ono što su pričali, bilo je varanje birača. Samo su čekali da im Andrej Plenković namigne, da pretrče u vladajuću većinu. Spremili smo i neke njihove tadašnje rasprave, pa ćemo ih podsjetiti što su pričali prije osam ili devet mjeseci - kazao je Jakšić.

SDP je u nekoliko mjeseci nakon parlamentarnih izbora iznio svoje teme i stavove, navodi Jakšić.





- Imali smo i prijedlog našeg zakona o indeksiranju mirovina jer smo jednostavno svjesni da vlada nije dovoljno napravila u obuzdavanju inflacije, da nije dovoljno napravila da stane na rep krupnom kapitalu. Mi i dalje imamo situaciju da nas "gule" strani trgovački lanci, da nas "gule" strane banke, strani telekomunikacijski operatori, da znamo što agencije za naplatu potraživanja rade našim sugrađankama i sugrađanima, a od premijera i ministra financija smo imali prilike samo čuti - apeliramo na njih da budu dobri i da se ljepše ponašaju - dodao je.





- Mi se zalažemo za snažno oporezivanje ekstra profita i profita koji se iznosi iz naše zemlje. Zalažemo se da na tom valu dođemo do poštenijih plaća, ali i da dođemo do poštenijih mirovina jer današnja prosječna mirovina je nešto što je porazno u RH kad znamo koliko je potrošačka košarica. Ono što je prelilo čašu i što je dovelo do današnje rasprave o opozivu Vlade je kriminal i korupcija koja se dogodila u jednom od najznačajnijih segmenata društvenog života, a to je zdravstvo. Dogodio nam se proboj kriminala, korupcije, mafije, srpske mafije u hrvatski zdravstveni sustav. Imamo liste čekanja koje stalno rastu, masu pacijenata koji ne mogu doći na red u bolnicama. Imamo masu situacija gdje se ljudima kaže ili idite privatniku ili čekajte doma što će vam se dogoditi - izjavio je Mišel Jakšić.

Dva puta je SDP, kaže, tražio opoziv Vilija Beroša.





- Svaki put nas je premijer Plenković ismijavao i onda se dogodio vrhunac toga da je frajer ulovljen da je skupio mafijaške frendove, mafijaše iz Srbije i tako se infiltrirao u hrvatsko zdravstvo da bi iz njega isisavao lovu u privatne džepove. To je nešto što je apsolutno nedopustivo, to je nešto što je, pa budimo realni, slom društvenog sustava i društvenog poretka - istaknuo je Jakšić.

S druge strane, Ivan Malenica (HDZ) smatra kako iza prijedloga stoji Zoran Milanović.

- Moguće je da je opoziv iniciran od njihovog bivšeg kandidata za predsjednika Vlade, od gospodina Milanovića - da sada u vrijeme pred predsjedničke izbore pokuša malo usmjeriti fokus na HDZ - rekao je Malenica.