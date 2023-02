Jakšić: Plenković je nervozan, izletio je i zabio si autogol

Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić komentirao je moguće uvođenje kazni za curenje informacija iz istraga te smatra kako si je Plenković time zabio autogol.

- Očito je da u nervozi oko SMS-ova i inicijala, svega što isplivava vani i pokazuje kakav model upravljanja državom imamo. Ta nervoza je pokazala sve demokratske deficite. Premijer je izletio s nečim što ni sami nisu do kraja pripremili. Sad vide da nije uspjelo pa ministar pokušava to popeglati. Nogometnim rječnikom, pao je teški autogol i mislim da nema VAR-a koji bi pojasnio što je pjesnik, sa onim što je danas govorio, htio reći - kaže Jakšić za N1.

Dodaje i da što se funkcioniranja ZKP-a u praksi tiče treba se zapitati čime su nezadovoljni, time što iz spisa nešto izlazi van ili nečim drugim.

- Ako je u spisu, a predstavnici DORH-a su priznali da je, onda to prestaje biti tajna. Ako pričamo o pucanjima mjera, HDZ dolazi u koliziju sa samim sobom jer, kad smo imali zatvorenu sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, osobno sam postavio pitanje kako su mogle puknuti mjere na Josipi Rimac i koliko će im trebati da utvrde kako su informacije procurile do nje. Slušali smo hrpu tumačenja da je sve neovisno i tajno, da se ništa ne smije znati, do danas ne znamo kako su pucale mjere, ali zato znamo da ćemo kazneno goniti novinare jer su objavili nešto iz spisa. Suluda situacija koja, uz pomanjkanje i ogroman demokratski deficit, pokazuje i ogromnu nervozu koja ruši do kraja povjerenje u institucije ove zemlje - objašnjava Jakšić.

Dotakao se i situacije sa državnom odvjetnicom Hrvoj Šipek.

- Već na slučaju ministrice Žalac postalo je jasno da javnost ne vjeruje u rad takvog državnog odvjetništva niti malo. Činjenica je i da su priče o tome da je ona pod pritiskom i da nije neovisna, isproducirao sam premijer koji je pozivao njezinog prethodnika u Banske dvore, koji je rekao da će nazvati Hrvoj Šipek da mu objasni zašto je Darko Horvat morao biti uhićen u subotu ujutro, koji ju je javno prozivao da se očituje o Milanovićevim komentarima i da kaže da je Banožić savršen… Puno toga je premijer napravio da se njoj više apsolutno ne vjeruje - zaključuje Jakšić.

Najčitaniji članci