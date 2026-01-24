Obavijesti

News

Komentari 0
STARA JE ISTEKLA

Janaf dobio licencu za nastavak isporuke nafte Srbiji

Piše HINA., hina, Hina,
Čitanje članka: 1 min
Janaf dobio licencu za nastavak isporuke nafte Srbiji
Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je da su američke financijske vlasti dodatno u petak produljile operativnu licencu NIS-u do 20. veljače

Admiral

Iz Jadranskog naftovoda (Janaf) danas su priopćili da su u suradnji s Vladom ishodili licencu kojom im se do 20. veljače dozvoljava nastavak transporta nafte prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Janaf je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. veljače 2026. godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa Janafa, Republike Hrvatske i Europske unije", stoji u priopćenju Janafa kojeg su potpisali predsjednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić.

Podsjetimo, dan ranije Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je da su američke financijske vlasti dodatno u petak produljile operativnu licencu NIS-u do tog datuma. 

Ured američkog ministarstva finacija za inozemnu imovinu (OAFC) uveo je početkom prošle godine sankcije ruskom energetskom sektoru kao dio širih mjera zbog invazije na Ukrajinu, a sankcijama je obuhvaćen i NIS s većinskim udjelom Gazprom njefta i Gazproma. Sankcije NIS-u stupile su na snagu u listopadu. 

Američka administracija je u pismu srpskom Ministarstvu financija navela uvjete pod kojima važi operativna licenca za nastavak rada NIS-a do 20. veljače. Uvjeti OFAC-a su da "transakcije ne uključuju američke subjekte ili financijski sustav SAD-a". Također, transakcije "ne uključuju, nisu u ime ili za korist, izravno ili neizravno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a""

Jedan od uvjeta je i da "transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih vanjsko-političkih aktivnosti Rusije", te propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju ili propisima drugih američkih tijela ovlaštenih za uvođenje sankcija".

Prethodna licenca za nastavak rada, koju je NIS dobio prije tri tjedna, istjecala je u petak u ponoć.

Prethodno je NIS je u ponedjeljak podnio novi zahtjev za produljenje licence, predajući OFAC-u preliminarni kupoprodajni ugovor Gazprom njefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju većinskog ruskog udjela u NIS-u, što je bio i uvjet američke administracije za novu dozvolu.

Nova vlasnička struktura još nije konačno utvrđena i mogla bi biti poznata sredinom ožujka, a prema preliminarnim informacijama koje su objavili srbijanski dužnosnici, Srbija bi stekla više od trećine udjela u NIS-u.

U međuvremenu, Janaf je nastavio isporuke sirove nafte NIS-u, što je omogućilo ponovni početak rada rafinerije u Pančevu i proizvodnju naftnih derivata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student
NEMA STUDENATA, A ONI RADE

Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student

Novi predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, zatražio je detaljnu analizu upisa. Podaci su alarmantni, rješenja spora
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Hrvat iz stravične nesreće u Austriji nije više u komi: Čuo se s obitelji!
ČUDESNO PREŽIVIO

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Hrvat iz stravične nesreće u Austriji nije više u komi: Čuo se s obitelji!

Davor D. iz Bjelovara teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg na autocesti 9. siječnja. Iz još neutvrđenog razloga udario je u zid tunelu, nakon čega se kamion zapalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026