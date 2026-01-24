Janaf dobio licencu za nastavak isporuke nafte Srbiji

Iz Jadranskog naftovoda (Janaf) danas su priopćili da su u suradnji s Vladom ishodili licencu kojom im se do 20. veljače dozvoljava nastavak transporta nafte prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Janaf je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. veljače 2026. godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa Janafa, Republike Hrvatske i Europske unije", stoji u priopćenju Janafa kojeg su potpisali predsjednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić.

Podsjetimo, dan ranije Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je da su američke financijske vlasti dodatno u petak produljile operativnu licencu NIS-u do tog datuma.

Ured američkog ministarstva finacija za inozemnu imovinu (OAFC) uveo je početkom prošle godine sankcije ruskom energetskom sektoru kao dio širih mjera zbog invazije na Ukrajinu, a sankcijama je obuhvaćen i NIS s većinskim udjelom Gazprom njefta i Gazproma. Sankcije NIS-u stupile su na snagu u listopadu.

Američka administracija je u pismu srpskom Ministarstvu financija navela uvjete pod kojima važi operativna licenca za nastavak rada NIS-a do 20. veljače. Uvjeti OFAC-a su da "transakcije ne uključuju američke subjekte ili financijski sustav SAD-a". Također, transakcije "ne uključuju, nisu u ime ili za korist, izravno ili neizravno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a""

Jedan od uvjeta je i da "transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih vanjsko-političkih aktivnosti Rusije", te propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju ili propisima drugih američkih tijela ovlaštenih za uvođenje sankcija".

Prethodna licenca za nastavak rada, koju je NIS dobio prije tri tjedna, istjecala je u petak u ponoć.

Prethodno je NIS je u ponedjeljak podnio novi zahtjev za produljenje licence, predajući OFAC-u preliminarni kupoprodajni ugovor Gazprom njefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju većinskog ruskog udjela u NIS-u, što je bio i uvjet američke administracije za novu dozvolu.

Nova vlasnička struktura još nije konačno utvrđena i mogla bi biti poznata sredinom ožujka, a prema preliminarnim informacijama koje su objavili srbijanski dužnosnici, Srbija bi stekla više od trećine udjela u NIS-u.

U međuvremenu, Janaf je nastavio isporuke sirove nafte NIS-u, što je omogućilo ponovni početak rada rafinerije u Pančevu i proizvodnju naftnih derivata.