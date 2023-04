Janaf je odbacio Kovačevićeve navode: 'Pričinio nam je veliku štetu, financijsku i reputacijsku'

Dragan Kovačević, bivši direktor Janafa objavio je u petak priopćenje u kojem je napao premijera Andreja Plenkovića jer ga je spomenuo u jednom od svog sukoba s predsjednikom Zoran Milanovićem.

U priopćenju stoji da je kazneni progon protiv njega započet bez ijednog dokaza.

- Preko svojih jataka u tužiteljstvu započeli ste protiv mene kazneni i medijski progon bez ijednoga dokaza, temeljen isključivo na insinuacijama i optužnici bez ijednoga dokaza. Sada je svima jasno da Vi kontrolirate rad DORH-a i da uvodite u društvo puzajuću diktaturu i tome ću vam se oduprijeti svim snagama i pod cijenu svih Vaših pritisaka - poručio je Kovačević Plenkoviću.

Janaf je u svom priopćenju odbacio njegove navode.

'Kovačevićevi navodi narušavaju naš imidž'

Uprava društva Jadranskog naftovoda d.d. najsnažnije odbacuje u medijima objavljene navode Uskokovog optuženika Dragana Kovačevića, bivšeg predsjednika Uprave JANAF-a, navode u priopćenju, prema kojima se kazneni progon protiv njega odvija bez ijednog dokaza.

- Uprava JANAF-a podrobno je upoznata s poslovanjem Društva od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku i Europsku uniju te ističemo kako je pregledom samo 3% od ukupnog broja ugovorenih poslova za vrijeme mandata Dragana Kovačevića utvrđena šteta od 60 milijuna HRK, odnosno 8 milijuna eura. Utvrđena šteta u preplaćenim i potencijalno fiktivnim poslovima na malom uzorku potpisanih ugovora potkrijepljena je vještačkim i forenzičkim nalazima, a stvarni razmjeri štete nastale u Kovačevićevu mandatu tek će se utvrđivati u predstojećem razdoblju i vjerojatno su višestruki - stoji u priopćenju.

Uprava je o utvrđenoj šteti nanesenoj JANAF-u podnijela Obavijest o počinjenju kaznenih djela koja je predana relevantnim pravosudnim institucijama, dodaju u priopćenju. Ističu kako "navodi Uskokovog optuženika narušuju imidž JANAF-a i uzrokuju reputacijski rizik, koji je ova Uprava uspješno sanirala nakon njegova uhićenja 2020. godine".

- Odbacujemo bilo kakav pokušaj Kovačevića da na dokazima utemeljeni kazneni progon kojem je izložen on i njegovi suučesnici prikazuje kao nekakav oblik političkog obračuna. Očito je kako su Kovačević i njegova skupina zloupotrebljavali JANAF za osobno bogaćenje - istaknuli su.

Janaf je bio ugrožen

- Prema svim financijskim pokazateljima i indikatorima poslovanja, JANAF je u mandatu Kovačevića zbog nekontroliranog i koruptivnog odljeva sredstava doveden na rub insolventnosti i profitabilnog poslovanja, za što postoje dokazi iz provedenih vještačenja. Takvim njegovim postupanjem bila je ugrožena opstojnosti ključnog Društva za opskrbu Hrvatske i šire regije energentima, na samom pragu globalne energetske krize - navode.

Dodaju da je aktualna Uprava provela konsolidaciju i strateški zaokret u poslovanju zahvaljujući kojem JANAF u posljednje dvije godina, kako tvrde, bilježi povijesno visoke rezultate poslovanja, uključujući i rekordnu poslovnu godinu prema prihodu i dobiti kakva nije zabilježena od osnutka Društva 1974. godine.

- U takvim okolnostima, žalosno je da Kovačević zlorabi medijski prostor, objavljujući neistine i difamacije kako bi pokušao izbjeći kazneni progon kojem je izložen isključivo vlastitom odgovornošću - navode u priopćenju.

Kovačević odgovorio na priopćenje iz Janafa

Kako kaže, Plenkovićevi ljudi iz Janafa lažu kako bi obranili Plenkovića. Njegov odgovor na Janafovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Na angažman Plenkovićevih jurišnika iz Janafa u daljnjem pokušaju moje difamacije vrlo ću kratko odgovoriti. Ta dva člana Uprave koje je postavio Plenković da bi kontrolirao energetski sektor iznose već uobičajene laži. Dovoljno je istaknuti da je riječ o Stjepanu Adaniću i Vladislavu Veselici i svima iz struke jasno je o kakvom profilu ljudi se radi.

Za vrijeme Uprave Dragana Kovačevića stvoren je novi Janaf s investicijama od nekoliko milijardi kuna od kojih i danas Društvo egzistira. U devet godina pod tom Upravom prihodi društva povećani su za 2,5 puta a dobit uvećana 450 posto. Ostvarena je dobit od gotovo 2 milijarde kuna. To je bilo previše za Plenkovića i zato je tražio smjenu Dragana Kovačevića da bi postavio ove besprizorne likove iz svoje stranačke mašinerije.

I sada ono najvažnije ako već Plenkovićev pulen i intimus mu, Veselica napada za neke izmišljene poslovne promašaje, neka odmah digne sam protiv sebe kaznenu prijavu jer u to vrijeme je taj besprizorni Veselica bio Direktor nabave i prema Pravilniku o nabavi Janafa d.d. po članku 26. stavak 1 i 4, odgovorna je osoba za nabavu.

Štetu su utvrđivali Veselica i njegovi jataci, a Janaf je plaćao neka privatna vještačenja za poteze za koje je odgovorna osoba prema pravilniku direktor nabave, a to je bio Veselica. Sve su izmislili i još skupo platili da bi utvrdili štetu koja je počinio Veselica dok on lažno svjedoči protiv Kovačevića. To je Plenkovićeva boza!

Tko je utvrdio štetu? Veselica i Adanić. Ako je ima molim odmah podignuti kaznenu prijavu protiv Vladislava Veselice sadašnjega člana Uprave i namjesnika od Plenkovića jer je on u to vrijeme odgovorna osoba za nabavu i odgovorna da svi ugovori budu komercijalno isplativi. Ovo samo pokazuje da sada Upravu vode Plenkovićevi ljudi od neznanja.

Ja sam već podnio kaznenu prijavu protiv Plenkovićevog intimusa Veselice za lažno svjedočenje. Plenkovićev dvojac Veselica i Adanić srozavaju Janaf što poslovanjem što lažima koje plasiraju u javni prostor. Kako sam već rekao i oni će s Plenkovićem uskoro u ropotarnicu povijesti - stoji u Kovačevićevu priopćenju i odgovoru Janafu.

