Janaf lani ostvario 35 milijuna eura neto dobiti

Jadranski naftovod (Janaf) u prošloj godini ostvario je neto dobit od otprilike 34 milijuna eura, što je za gotovo 30 posto manje nego u 2024. godini, pokazuje u četvrtak objavljeno financijsko konsolidirano izvješće te transportne kompanije.

Istodobno, kompanija je ostvarila ukupni prihod od gotovo 127 milijuna eura ili 6,8 posto manje nego godinu ranije, uz bruto dobit od približno 42 milijuna eura ili 30 posto manje.

Prihodi od temeljne djelatnosti, tj. transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, u protekloj godini dosegnuli su 116,5 milijuna eura te su bili za 6,6 posto manji nego prethodne godine. Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je više do 78 milijuna eura ili 67,1 posto od temeljne djelatnosti, što je 10,1 posto manje nego godinu ranije.

Financijski rezultati Janafa i dalje su iznad prosjeka u hrvatskom gospodarstvu te osiguravaju nastavak implementacije strategije diverzifikacije poslovanja s namjerom dugoročne transformacije u suvremenu energetsku kompaniju, ističu iz te kompanije u svom priopćenju.

"Složenosti u geopolitičkim odnosima, međunarodna regulativa i nestabilnosti na naftnom tržištu učinili su prošlu godinu izazovom za cijeli energetski sektor. Unatoč takvom okruženju, ostvareni financijski rezultati potvrđuju stabilnost i otpornost poslovanja Janafa. Zahvaljujući usklađenom djelovanju svih ključnih dionika, od Vlade Republike Hrvatske do Uprave i zaposlenika, još jednom smo potvrdili ulogu pouzdanog partnera naftnog sektora u Hrvatskoj, Europskoj uniji i zemljama u okruženju, kao i poziciju strateškog energetskog čvorišta Europske unije. Ostvareni rezultati omogućuju nam nastavak planiranih razvojnih aktivnosti, uključujući daljnju diverzifikaciju poslovanja prema obnovljivim izvorima energije te pripremu za predstojeće projekte u Kazahstanu", istaknula je Uprava Janafa, prevođena predsjednikom Stjepanom Adanićem te članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.

Podsjetimo, krajem siječnja na izvanrednoj glavnoj skupštini Janafa izglasana je odluka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva Geoenergija razvoj, putem kojeg će Janaf zajedno s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Kazahstanu.

"Sukladno odluci, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi Janaf pristupio u članstvo društva Geoenergija razvoj uz Agenciju za ugljikovodike, te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys, u Republici Kazahstan, u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas", izviejstili su tada iz Janafa.