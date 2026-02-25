MOL: 'S Janafom je konačno dogovoreno dugoročno testiranje kapaciteta naftovoda'

MOL Grupa i Janaf konačno su se dogovorili o početku dugoročnih testiranja kapaciteta na Janafovom naftovodu, uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje, izvijestili su u srijedu iz mađarske naftne i plinske kompanije te napomenuli da još čekaju odgovor Janafa hoće li dopustiti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte s mora.

"Tijekom stres-testova, stručnjaci će promatrati kakve vršne i dugoročne kontinuirane transportne performanse infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima i u različitim godišnjim dobima", navodi se u priopćenju te dodaje da MOL pozdravlja početak testiranja, jer bi to moglo prekinuti rat brojki i staviti točku na dugogodišnju raspravu o stvarnom kapacitetu naftovoda.

"Umjesto mišljenja stručni test temeljen na podacima i činjenicama pokazat će koliko naftovod Janafa može podnijeti. U izjavama u Hrvatskoj, godišnji kapacitet naftovoda kretao se između 11 i 15 milijuna tona, dok kroz dionicu naftovoda u tom dijelu nikada nije transportirano više od 2 milijuna tona sirove nafte", navode iz MOL-a.

MOL također ističe da čeka stav Janafa o tome hoće li dopustiti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte s mora. Janaf, kako ističu, još uvijek nije izravno odgovorio na MOL-ov zahtjev prošli tjedan, ali je zatražio vrijeme za tumačenje uredbe EU o sankcijama koja je na snazi već nekoliko godina, a za koju je glasala i Hrvatska.

Istovremeno, kažu iz mađarske kompanije, Janaf je zatražio od MOL-a dozvole EU i SAD-a u vezi s pošiljkama. Po MOL-ovom mišljenju, to je potpuno nerealno, jer nije moguće tražiti odvojene dozvole EU i SAD-a za svaku pošiljku, a ova neopravdana birokratska prepreka onemogućila bi kontinuirani transport, napominju u svom priopćenju.

"Ako tvrtka za transport sirove nafte i njezin teret nisu na javno dostupnim popisima sankcija EU i SAD-a, hrvatska tvrtka mora im dopustiti ulazak. Prema relevantnim sankcijama EU i SAD-a, mora dopustiti prolaz nesankcioniranim ruskim pošiljkama sirove nafte kako bi se osigurala sigurnost opskrbe regije ako naftovod Družba nije u funkciji. Međunarodno pravo primjenjuje se i na Hrvatsku u ovom slučaju", ističu iz MOL-a.

MOL također navodi da ostaje pri svom stavu da Janaf naplaćuje nekoliko puta veću prosječnu europsku cijenu po 100 kilometara za isporuke, što bi moglo pobuditi sumnju na zlouporabu monopolskog položaja. Na kraju priopćenja, MOL još jednom navodi da su za sigurnost opskrbe regije potrebne dvije punopravne, komercijalno konkurentne rute.

"Janafov naftovod mora doseći zadatke, ali u duhu diverzifikacije izvora potrebno je osigurati i da naftovod Družba bude operativan. Zato podržavamo napore Ukrajine da spoji naftovod Družba s Crnim morem ponovnim pokretanjem naftovoda Odessa-Brody, čime se povećava razina sigurnosti opskrbe sirovom naftom u regiji", poručuju iz MOL-a.

Janaf: Na Terminalu Omišalj prihvat 8 tankera neruske nafte za MOL Grupu

Podsjetimo, Janaf je ranije u srijedu izvijestio da je na njegovom Terminalu Omišalj u tijeku iskrcavanje tereta sirove nafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sustava. Svi tankeri prevoze isključivo naftu neruskog podrijetla, napominju u svom priopćenju.

"Janaf je još jednom potvrdio pred svojim partnerima i ključnim dionicima kako predstavlja jamca sigurnosti opskrbe energijom u ovom dijelu Europe. Kao strateški energetski hub Europske unije i jedini siguran pravac opskrbe sirovom naftom za središnju Europu, Janaf je spreman zadovoljiti sve godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj. Kontinuiranim ulaganjima u cjevovode, objekte i ostalu infrastrukturu, kao i u razvoj poslovanja, održavamo kvalitetu usluge i pouzdanost na najvišoj razini za sve svoje partnere", naveli su u svom priopćenju iz Jadranskog naftovoda.

Plenković: Janaf može isporučiti baš sve

Premijer Andrej Plenković, nakon sastanka vladajuće koalicije, u srijedu je kazao da ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja. Naveo je da su one tada, u okolnostima kada se dogovarao šesti paket sankcija za Rusiju, tražili tu iznimku nakon niza razgovora. Ona im je tada i odobrena, zbog viših ciljeva, a to je bilo usvajanje paketa sankcija.

"Međutim, činjenica je da MOL naručuje putem Janafa dolazak niza tankera u sljedećim tjednima u Omišalj s kojeg će se nafta, umjesto Družbom Adriom, koja trenutno ne radi, a to je naftovod koji ide iz Rusije preko Ukrajine prema Mađarskoj i Slovačkoj, u potpunosti i sigurno i u količinama u kojima god oni žele transportirati prema rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj", naglasio je premijer, dodavši da Janaf te dvije rafinerije može opskrbiti sa 100-postotnom količinom nafte koja im treba.

Janaf im može isporučiti baš sve bez ikakvog problema, rekao je Plenković. "I zato je naša pozicija sasvim jasna, poštovati pravni režim koji postoji na razini EU, ali jednako tako poštovati i pravni režim koji je dio američkog paketa restriktivnih mjera, dakle sankcija OFAC-a, koje Janaf također može i mora poštovati", rekao je Plenković.

Plenković je istaknuo i da Jadranski naftovod nije alternativa, nije sekundarni dobavni pravac, već on može biti i jedini dobavni pravac za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke. Isto tako, on nije nepouzdan, dapače siguran je i nije skup nego ima normalne transportne tarife, ovisno o duljini ugovora i količini, zaključio je premijer.