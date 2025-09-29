Jandroković: Bjelovar će dobiti grijani olimpijski bazen!

"Samo još tri grada u Hrvatskoj, koliko znam, imaju olimpijski bazen, ali nitko nema grijani olimpijski bazen, a korištenje obnovljivih izvora energije u velikoj mjeri će pojeftiniti ukupne troškove objekta", rekao je Jandroković nakon obilaska gradilišta u prigradskom naselju Veliko Korenovo.

Istaknuo je da je impresioniran onim što je vidio te da će Bjelovar, nakon što se toplice izgrade i stave u funkciju, biti potpuno drugačiji grad.

"Za grad veličine Bjelovara ovo je jako važno i omogućit će da djeca iz osnovnih i srednjih škola mogu dolaziti plivati, a ujedno će omogućiti i razvoj sporta i plivanja, vaterpola i turizma", poručio je Jandroković te istaknuo odličnu prometnu povezanost budućeg termalnog kompleksa sa Zagrebom.

"Tu će u blizini biti brza cesta, ulaz je 500 metara dalje, što znači da će s istoka Zagreba trebati 45 minuta vožnje", rekao je dodavši da ta brza cesta njemu kao Bjelovarčanu predstavlja nedosanjani san njegove generacije.

Gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je na svečanoj sjednici da će toplice sigurno biti otvorene tijekom ljeta, a da se on nada da će to biti 24. lipnja.

"To je neki naš rok, ali budimo realni, teško ćemo ga ispuniti. Dat ćemo sve od sebe, ali u ovom trenutku to je ipak teško prognozirati", rekao je Hrebak.

Dodao je da će budući kompleks s olimpijskim bazenom biti bez ijednog metra plinskih cijevi, da će ispunjavati sve uvjete za međunarodna natjecanja te će moći primiti oko 800 posjetitelja u publici. Projekt izgradnje bjelovarskih toplica vrijedan je 41,5 milijuna eura, a kompleks se prostire na 13 tisuća četvornih metara, od čega je gotovo 4.000 četvornih metara vodena površina. Kompleks će biti energetski samoodrživ zahvaljujući geotermalnim izvorima i solarnim panelima snage 1,3 megavata, a izgradnja se sufinancira putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 17 milijuna eura.