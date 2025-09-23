VIDEO Jandroković: 'Nasilje nad ženama gorući je društveni problem i ogromna tragedija'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na početku ovotjednog zasjedanja Sabora osvrnuo se na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježio 22. rujna, naglasivši kako je iznimno je važno prepoznati sve oblike nasilja nad ženama, a onda i reagirati.

Predsjednik Sabora podsjetio je na tragičan događaj 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene tijekom brakorazvodne parnice. U znak sjećanja na stradale žene Hrvatska obilježava taj dan kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Jandroković je rekao da ni nakon više od četvrt stoljeća od tog strašnog događaja, žene u Hrvatskoj i dalje su nerijetko izložene nasilju.

- Nasilje uzima različita lica. Može biti fizičko, verbalno, emocionalno, psihičko, seksualno, financijsko, no mahom su sve to oblici kontrole i dominacije koji uništavaju dostojanstvo, slobodu i život žena. Ono što je posebno poražavajuće jest činjenica da se takva nasilja najčešće događa upravo tamo gdje bi žene trebale biti najsigurnije - u njihovom vlastitom domu od osoba koje bi ih trebale voljeti i štititi - naglasio je predsjednik Sabora.

Ono što je iznimno važno, jest sve oblike nasilja nad ženama prepoznati, a onda i reagirati; nikada okretati glavu ni šutjeti, nego uvijek i svugdje svjedočiti nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja, dodao je.

Prije svega, ističe Jandroković, treba ulagati najveće moguće napore u prevenciji, a to uključuje obrazovanje, dostupnost informacija, sigurnu mrežu podrške te stalno osvještavanje javnosti kako je nasilje nad ženama i ogromna tragedija i gorući društveni problem.

Predsjednik Sabora u svom govoru kao važno istaknuo je i potrebu sustavnog i stalnog osposobljavanja svih nadležnih aktera kako bi se svaka žena, bez obzira na dob, podrijetlo ili imovinsko stanje, bila zaštićena, pri čemu državne institucije imaju ključnu ulogu: od pravosuđa i policije do obrazovnih i zdravstvenih ustanova koje moraju djelovati koordinirano i voditi se istim ciljem da sve žene imaju pristup odgovarajućoj zaštiti i pravovremenoj pomoći.

- No kada se nasilje ipak dogodi, žrtvi je nužno pokazati da nije sama, treba joj pokušati maksimalno pomoći, osnažiti, a počinitelja nasilnika primjereno kazniti - istaknuo je Jandroković.

Podsjetio je kako su u tom smjeru napravljeni koraci donošenjem paketa niza zakona u čijem je središtu s pravom žrtva, a rad na poboljšanju zakonodavnog okvira ne prestaje.

- Vodimo se mišlju da tišina podržava nasilje, a da prava riječ, iskrena potpora i odlučna akcija u konačnici mogu spasiti živote - naglasio je predsjednik Sabora.

Nakon njegova govora zastupnici su minutom šutnje odali počast ženama ubijenim na Općinskom sudu 1999. kao i svim drugim ženama - žrtvama nasilja.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, u spomen na događaj kada su 22. rujna 1999., tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.