Jandroković čestitao vjernicima pravoslavni Uskrs: Neka vam Krist ispuni domove mirom

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u subotu je čestitao Uskrs svim vjernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru te poželio da im svjetlo uskrsloga Krista bude snažno nadahnuće, ispuni njihove domove i obitelji te ih osnaži u svim životnim kušnjama.

- Svim vjernicama i vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru upućujem iskrene čestitke u ime Hrvatskoga sabora i osobno. Najveći blagdan svih kršćana, Uskrs, nosi univerzalnu poruku pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom, kao i nepresušne nade koja nadilazi sve razlike u kalendarima i tradicijama. Upravo ta zajednička duhovna osnova može nam biti poticaj da u drugima uvijek prepoznajemo ono što nas povezuje te da ustrajno jačamo međusobno povjerenje i uvažavanje - istaknuo je Jandroković.

Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da svijet koji se neprestano usložnjava treba djelotvorno kršćansko milosrđe i istinsku solidarnost više nego ikad, a to je, dodao je, i prigoda za konkretniji doprinos svakog vjernika.

- Neka vam svjetlo uskrsloga Krista bude snažno nadahnuće na tom putu, neka ispuni vaše domove i obitelji mirom, skladom, vjerom i ljubavlju te vas osnaži u svim životnim kušnjama. Radostan vam i blagoslovljen Uskrs! Hristos vaskrse!