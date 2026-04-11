Milanović čestitao pravoslavni Uskrs: Hristos voskrese!

Piše HINA,
Zagreb: Izjave za medije predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove i Zorana Milanovića | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović čestitao je u subotu Uskrs pravoslavnim vjernicima te im poželio miran i radostan uskrsni blagdan naglasivši da su različitosti uvelike pridonosile razvoju naše zajedničke Domovine i trebaju ostati zalog naše sigurne i mirne budućnosti.

- Svim pravoslavnim vjernicima u Republici Hrvatskoj, koji najveći kršćanski blagdan slave prema julijanskom kalendaru, želim sretan Uskrs. Svi kršćani, neovisno o vjeroispovijesti, blagdan Uskrsa dočekuju ispunjeni vjerom u bolje sutra i ohrabreni nadam da će dobro pobijediti usprkos nedaćama i teškoćama s kojima su ljudi suočeni - napisao je Milanović u čestitki.

Hrvatski predsjednik naglasio je da nesigurnost i neizvjesnost u kojoj svi živimo traži od nas još više međusobnog razumijevanje, poštivanja različitosti i pokazivanja ljudskosti.

- Poruke i riječi tolerancije važne, ali još je važnije pokazati djelima kako poštujemo svoje sugrađane, susjede i prijatelje pravoslavne vjeroispovijesti. Različitosti su uvelike doprinosile razvoju naše zajedničke Domovine i neka ostanu zalog naše sigurne i mirne budućnosti - istaknuo je Milanović.

- Svima koji sutra slave želim miran i radostan uskrsni blagdan uz tradicionalni pozdrav - Hristos voskrese! - stoji u čestitki hrvatskog predsjednika pravoslavnim vjernicima.

