Jandroković: 'Čini se kako smo došli do rješenja za novog šefa Odbora za nacionalne manjine'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ponovio je premijerove tvrdnje i rekao kako mu se čini da je vladajuća većina postigla dogovor oko novog šefa saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, rekao je Jandroković u HRT-ovoj emisiji "S Markova trga". Podsjetimo, Domovinski pokret se usprotivio prijedlogu da Milorad Pupovac dođe na tu poziciju.

- Predstavnici DP-a rekli su da im je prihvatljivo da to predloži Klub nacionalnih manjina, ali u slučaju da to bude netko iz SDSS-a, da onda neće to podržati, a u slučaju da bude netko od ostalih pet manjinskih predstavnika da će to podržati. Oni kažu da nisu protiv nacionalnih manjina, nego da se radi o političkom principu gdje ne žele suradnju sa SDSS-om - istaknuo je.

Dodao je da mu se čini da su stvari oko vladajuće većine dosta dobro krenule. Govorio je i jučerašnjem koalicijskom sastanku te istaknuo da je tamo u vrlo korektnoj atmosferi razmotreno nekoliko pitanja.

- Svi koji sudjeluju u parlamentarnoj većini razumiju da je ona relativno heterogena. Imamo tu i predstavnike liberala, predstavnike manjina, imamo sada Domovinski pokret kao stranku koja je nešto desnije od HDZ-a. Kada svi zajedno sjednu i krenu razgovarati, onda vrlo brzo uvide da su ponekad razlike i poprilične i da treba imati razumijevanja i za onu drugu stranu. Vjerujem da će ova većina i Vlada uspješno provesti četiri godine za kormilom Hrvatske - kazao je.

- Čini mi se da je rasprava baš jučer bila dobro dimenzionirana i da su shvatili jedni druge, tako da nastavljamo dalje i vjerujem da ćemo to pitanje skinuti s dnevnog reda - dodao je. Što se tiče vožnje Stephena Nikole Bartulice u Ferrariju, Jandroković tvrdi da su ljudi iz DP-a prepoznali pogrešku koju je počinio njihov stranački kolega.