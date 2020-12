Jandroković je opominjao neke zastupnike da ne psuju, a Selak Raspudić pozvao da sluša ušima

Ne znam što se vama događa. Očito imate nekakvih problema. Čujete nešto što se ne događa, vidite kad se netko smije ispod maske, rekao je Nikola Grmoja, zastupnik Mosta, Gordanu Jandrokoviću

<p>Tijekom glasovanja predsjednik Sabora<b> Gordan Jandroković</b> dva puta je opominjao zastupnike koji sjede u prostoriji pored sabornice zbog galame, a tvrdi da je čuo i psovke uz upozorenje da će morati dijeliti opomene. Oporba se javila za povredu poslovnika. <b>Nikola Grmoja</b> (Most) ustvrdio je da u prostoriji nitko ne psuje. </p><p>- Ne znam što se vama događa. Očito imate nekakvih problema. Čujete nešto što se ne događa, vidite kad se netko smije ispod maske. Ne znam kakve ste sposobnosti razvili u međuvremenu - rekao je Grmoja. </p><p>- Jasno se čula psovka - uzvratio mu je Jandroković i udijelio opomenu. </p><p><b>Marin Miletić</b> (Most) ispričao se zatim jer je u susjednoj dvorani "razgovor bio malo poveći" , ali i on tvrdi da nije bilo nikakvog psovanja. </p><p>- Ako radi ničega, kolege ne bi psovale jer sam ja s njima tamo u prostoriji - kazao je Miletić koji je i vjeroučitelj, a njegova opasna nasmijala je zastupnike. </p><p>- Ne bih rekao da je netko psovao, a da to nisam čuo. Ne kažem da ste vi, ne znam tko je, ali vas molim zbog javnosti i kolega da budete obazrivi - uzvratio mu je Jandroković na što je Miletić obećao da će paziti na red. </p><p>Tijekom glasovanja <b>Arsen Bauk</b> (SDP) tražio je pisani odgovor je li <b>Mato Franković</b> (HDZ) imao pravo glasovati iz daljine, s obzirom na to da je od srijede u samoizolaciji, a istog dana gostovao je u dnevniku jedne televizije. </p><p>Predsjednik Sabora odgovorio je kako je Franković u pojačanom nadzoru ili preventivnoj samoizolaciji po naputku svog epidemiologa, što je potvrdio i sam Franković. Budući da je primijetio da se pojedini zastupnici smiju uzvratio je kako ne zna što im je smiješno. </p><p>- Smiješno vam je što netko ima simptome Covida? Ne zam zašto je to smiješno. Zaista vas ne razumijem - kazao je Jandroković. </p><p>Za povredu poslovnika javila se i <b>Marija Selak Raspudić</b> (Most), jer predsjednik Sabora ponovno omalovažavao oporbu i tvrdi da se smiju te time pokušava poslati poruku javnosti kako su neozbiljni u ovako teškoj situaciji. </p><p>- Oporba se prvo ne smije, jer nosi maske, osim ako ih ponovno pokušavate gledati u oči, što biste mogli učiniti i za neke druge ljude, prvenstveno one koji su vas politički stvorili poput Sanadera, Kosor i Karamarka. Oporba je jedino zgrožena time što ponovno pokazujete postojanje dvostrukih kriterija - kazala je. </p><p>- Kad se netko smije to možete i čuti. Dakle zadnji put sam vam rekao da se vidi. Vidi se, a i čuje se. Rekao sam vam zadnji puta da otvorite oči, sada malo i slušajte s ušima - odgovorio joj je Jandroković. </p><p><b>Božo Petrov</b> (Most) tražio je od Jandrokovića da se s poštovanjem odnosi prema zastupnicima. </p><p>- Nemate pravo govoriti otvori oči, isperite uši i slično. Ja bih to mogao govoriti vama jer ništa ne čujete. I danas ne čujete, ne vidite i nije vas briga. U pitanju su i kognitivne sposobnosti, ako se već želimo vrijeđati - kazao je Petrov. </p><p>Jandroković mu je odgovorio kako kolegici Selak Raspudić nije odgovorio na način na koji je zaslužila s obzirom na to što mu je rekla. </p>